楊紫瓊婚禮現場曝光　一改傳統唔着婚紗宣誓場地莊重華麗

60歲的楊紫瓊今日（28日）傳出與年長17歲的前法拉利總裁尚陶德（Jean Todt），瑞士時間本月27日，在眾親友見證下於日內瓦完婚，結束19年愛情長跑！巴西前一級方程式車手Felipe Massa更在IG貼出多張婚禮的照片。

恭喜恭喜！（小紅書照片）

照片中，楊紫瓊未有跟足傳統穿上白色婚紗，反而分別以香檳色的珠寶禮服和白色襯衫配上白色的蛋糕裙現身。邀請函上面以英文寫着：「我們於2004年6月4日在上海相遇。2004年7月26日，尚陶德向楊紫瓊求婚，當時她答允說『YES!』，今日，在6992日後的2023年7月27日在日內瓦，被親友的愛包圍下，我們很高興與大家慶祝這個特別時刻。」而二人在親友見證下宣誓，並一起切3層的結婚蛋糕，非常甜蜜！

二人在親友見證下宣誓。（IG照片）

不少親友都有出席！（小紅書照片）

據知，擁有千億身家的尚陶德第一眼見到楊紫瓊就對她一見鍾情，楊紫瓊也對這個充滿紳士風度的男士吸引，當晚尚陶德忍不住向她下跪表白，讓楊紫瓊受寵若驚，感到既尷尬又驚喜。不過有指他們在第二次巧合的聚會中才成為了朋友，然後再發展成戀人。

好恩愛！（IG照片）

很多人都認為男方比楊紫瓊年長17歲，二人看來一點都不般配，但是楊紫瓊自己知道，她追求的是心靈上的契合，年輕的時候她也曾經是「外貌協會」，但是隨著經歷愈多，她更喜歡可靠、有内涵的男人，而不是空有外表，只會紙上談兵的男人。 二人忘年戀近17年，依舊甜蜜如初，更不時在IG曬恩愛。

楊紫瓊與比她大17歲的尚陶德(Jean Todt)相戀，男方對她一見鍾情，並展開了猛烈的追求。（michelleyeoh_official@IG）