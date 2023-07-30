孫慧雪公開血淋淋生B過程全紀錄　提醒驚就唔好睇網民感動眼濕濕

孫慧雪日前正式榮升做第二任媽咪，她於本月26日在社交平台宣布細仔出生了，她寫下：「細佬出來了！」字裡行間已經可以感受到好的喜悅。她還上載了數張細仔的照片，BB的面珠仔脹卜卜顯得細仔十分可愛，不少藝人好友以及網民都留言祝賀。

孫慧雪日前誕下了第二胎。(IG圖片)

雪雪昨日於IG分享了她這次生第二胎仔仔的經歷，以及她再次當媽媽的感受。她的短片一開始影住她在養和醫院病房內，對着無敵馬場景待產。之後鏡頭一轉她已身在產房，她的老公羅天彥（Edwin）亦有陪伴在側。雪雪表示打完硬膜麻醉，有些發冷和想嘔，下半身已郁動不了。雪雪坦言雖然是第二胎了，但依然感到好緊張和好驚，甚至驚到思考不到，她的老公公就一直緊握住她的手安慰她，她表示老公的安慰好重要。由於雪雪想要靚靚地跟BB影第一張靚相，她的老公即貼心地為她整理頭髮。轉眼間雪雪的細仔出世了，BB血淋淋的畫面用了黑白色處理，在場人士見到B大都直呼：「嘩！好大呀！」BB出世後即大聲哭喊，中氣十足，雪雪把BB抱到胸前，輕輕摸了仔仔的面頰兩下，BB就收聲不喊喇。

雪雪拍片分享了她生第二胎的經過。(影片截圖)

她發文寫道：「非常感謝大家的祝福，恕未能一一回覆，但您哋嘅心意我收到晒啦！解答返大家問題先，細佬仔出世有九磅重，同哥哥出世個size差唔多，因為兩胎都比較大，除咗傷口都要開比較大之外，腹直肌都鬆晒，生完個肚都好似有五個月咁，所以今次要花啲功夫修身啦！不過修身係其次，目前最重要都係吸收多啲營養，等我可以提供啲優質母乳俾BB,亦因為佢體格較大，對奶量嘅需求都比較大，所以我呢幾日差唔多飲咗平時半年嘅湯水😅」

雪雪老公有陪她入產房生b。(影片截圖)

她續說：「相距六年，要重新適應返湊BB嘅節奏，真係有啲忙，所以朋友們，等我坐完月出關再聚啦！仲有，細佬仔叫咩名？唔⋯⋯因為爸爸同哥哥，爭住幫佢改名而未達成共識😅 遲啲有共識，再話俾大家知！謝謝我的醫療團隊極速幫我進行剖腹產，等我超級快同BB見面，亦感謝護士們對我同BB嘅悉心照料。姑娘話BB啲喊聲真係好大😅 響絕嬰兒室😂😂打擾了！特以此片送給細佬仔，感謝您的出現🥰 ‼️‼️生仔過程全紀錄，驚就唔好睇啦！🚫」不少網民見證住雪雪母愛的偉大，都留言表示睇到眼濕濕。

雪雪老公將BB出世時血淋淋畫面黑白色處理了。(影片截圖)