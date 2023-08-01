你好賤呀｜Vien相隔多年終再貼噴血泳衣照　爆S碼比堅尼唔啱着

靚女前空姐Vien在2018年接受網媒街訪，主題講到少女無懼寒冬露出美腿，她對着鏡頭甜笑說：「好賤呀！」因樣靚身材好而聲名大噪，截圖更成為網絡一大經典，被起底的Vien也一夜成名。不過，她其後被翻出疑似性感艷照，從社交媒體消失，沉寂兩年後終於在去年底「上水」。近日Vien在網上重新活躍起來，大貼旅行相和性感相，而今早（1/8）Post出的粉紅色比堅尼相，更是超醒神！

Vien因樣靚身材好當年紅極一時。（網上圖片）

Vien早年的泳衣相，將好身材表露無遺，男粉絲睇到流晒鼻血。而近期她正在泰國旅遊，早前已先行派福利貼小背心和黑色熱褲圖，性感度稍遜從前，但最新一輯相就絕對是震撼男粉絲眼球，美好身段重回幾年前的巔峰！Vien身穿粉紅色比堅尼，擺出無辜表情坐在泳池邊，透露出發前特地為「心口仔」做Treatment，更自爆S碼泳衣完全唔啱著，她說：「明明係（喺）香港我著開S/M，去到嗰邊我好朋友40kg先緊緊（僅僅）著到S碼🥶泰國啲野咁好食，到底啲女仔係點keep😵‍💫」

Vien久違地貼上最新一輯比堅尼相，重回昔日身材巔峰！（IG@__vieny）

新相睇到一班宅男流晒鼻血，留言多謝她派福利，說：「多謝上天比vien係香港誕生，Jed，女神No.1」、「衰妹 咁多年終於肯po泳衣相👏」、「8月第一日精神po」、「完全搵唔到缺點嘅女人」、「正到咁好賤呀！！」