靚女空姐Vien被性騷擾收疑似性器官相片：你咁鬼細抽仲咁自豪

一句「好賤呀！」而出名的靚女前空姐Vien，最近在社交平台post出自己被性騷擾的截圖，一名網友私訊她，指經常用Vien的相片「打飛X」，更疑似將自己的性器官相片send給Vien，還變態地問：「鍾唔鍾意我條野（嘢）？」

靚女前空姐Vien 2018年接受街訪，內容有關少女無懼寒冬露出美腿，Vien甜笑講出一句「好賤呀！」，又靚又甜美而聲名大噪，榮升紅極一時的網絡女神。Vien亦火速被網友起底，Instagram粉絲人數因而暴增。

Vien因樣靚身材好當年紅極一時。（網上圖片）

不過人紅是非多，Vien爆紅後被網友翻出她多年前疑似性感露點的照片，更依她身上的吊飾，指控她曾拍過慾照，飽受困擾的Vien無奈嘆道只是一個普通女仔。及後Vien解釋，原來是「渣男」前度流出慾照，對方不但以裸照威脅她復合，更曾掌摑她向其施暴。Vien從空姐離職後淡出眾人視線，期間上載過多張婚紗相，惹來結婚疑雲，原來只是Vien轉做KOL後的商業攝影。

Vien曾是空姐。（IG@__vieny）

沉寂兩年後，Vien早前再度更新Instagram，從香港都會大學護理系畢業的她上載了兩張畢業照，Vien穿上畢業袍，大騷靚腳，雖然臉部消瘦不少，但笑得燦爛，精神不俗，一樣靚女，看來生活過得不錯。她發文自我鼓勵：「I can change and I'll change🤍🤎🤍🤎🤍終於順利畢業🥰(懶到而家先po相🤭)」

Vien身材好好。（IG@__vieny）

有討論區消息指，Vien曾任職浸會做護士。而Instagram未有更新兩年的Vien仍有逾11萬粉絲追蹤，除了向護士之路進發外，Vien原來更「秘撈」賣水晶，密密更新限時動態推銷各款水晶手鏈，十分犀利。

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