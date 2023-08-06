姚焯菲鍾柔美入機舖打機 睇陳年《YES!》唔識F4但認得呢位TVB師兄

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）兩位聲夢小花近日各自推出了少女風的新歌《這個姿態》和《y2k還襯我麼?》，而她們早前就一齊拍片體驗Y2K文化，分別去機舖打機、睇《YES!》、抽《Yes!》卡以及去食撈麵，兩位原來首次入機舖，大玩「頭文字D」賽車，更重演劇中經典台詞。

Yumi和Chantel都已年滿16歲，但今次才首次入機舖。（YouTube@All About Music 愛爆音樂）

兩位第一站先去機舖，她們指以往覺得是壞學生才去機舖，首次玩「拍拍機」的Chantel和Yumi非常興奮和投入，到玩「頭D」賽車時，Chantel扮陳小春在電影《頭文字D》的經典對白說：「我姚焯菲唔會輸俾同一個人……TWICE！」Yumi則扮陳冠希說：「你冇得同我架FC鬥……FC鬥……FC鬥……」還自行模擬漸變細聲。

Yumi和Chantel玩「頭D」。（YouTube@All About Music 愛爆音樂）

Chantel和Yumi重演電影《頭文字D》的經典對白。（YouTube@All About Music 愛爆音樂）

下一站兩人去睇20年前的《YES!》雜誌和抽《Yes!》卡，當問到可認得封面人物時，她們就認不出言承旭和F4，但打開內頁就見到蕭正楠，Yumi笑說：「前輩呀！」Chantel亦認得鄧麗欣（Stephy），Yumi更自爆近來翻煲Stephy和方力申的愛情片。最後，她們去了舊式商場買撈撈冷麵食，Chantel更是第一次食，覺得很有新鮮感。

Chantel、Yumi睇20年前的《YES!》（YouTube@All About Music 愛爆音樂）