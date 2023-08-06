鄧麗欣罕曬4000呎豪宅無敵靚海景賞日出　擁巨廳天台成絕美打卡位

今年10月便踏入40歲的39歲鄧麗欣（Stephy）近日忙於拍攝電影，早前她就於IG透露自己連日通宵捱夜拍戲，出post寫道：「最近都會是日入而作，日出而息，收工雖然攰，但係見到咁靚嘅太陽，彷彿同我說加油！驟然都精神番少少 #和太陽伯伯講晚安」。她昨日清晨就於IG Story post出一張日出照，以及她邊欣賞日出美景邊吃杯麵的照片，曝光了她家飽覽一望無際的無敵靚海景，亦引來了網民的討論。

Stephy近日忙於拍戲。(ig圖片)

Stephy寫道：「收工太肚餓，唯有望住個日出，食埋個烏冬先沖涼瞓覺啦。」相中可見她從寓所的窗外可遠眺無敵海景，令不少網民驚嘆她所住的豪宅應該價值不菲，又指出她這些年密密接Job賺埋唔少，也算是圈中小富婆。Stephy所住的豪宅是位於大埔比華利山的4,000呎獨立屋，多年前以6萬租住至今，單身的她一直與媽咪同住。她曾於2009年以港幣700萬購入香港仔南灣御園一個高層單位，用來放租。除了持有物業收租，Stephy又以百多萬保時捷跑車代步，估計身家已達半億。

其實Stephy之前亦不時於IG分享她的家居生活照，包括她的愛犬在家中的靚相。當中可見她租住的獨立屋是複式單位連天台，豪宅內部以米白色和原木色調，以及簡約設計為主，感覺溫馨舒適。她家中的客廳位置地板鋪上米色地氈，至少擺放了兩張大梳化、白色茶几及大電視等，面積寬敞得足夠招呼20人在廳中開Party。

Stephy經常會在走廊位置練瑜伽，家中亦有一專屬房間讓她做瑜伽。她的寓所頂層的特大天台更是一個絕美打卡位，她的舊愛王子（邱勝翔）之前在疫情期間秘密來港與她相聚，就曾於隔離時在這個天台打卡拍照。

Stephy可算是圈中小富婆。(ig圖片)

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