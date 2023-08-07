獨家｜呂爵安《社內相親》煞科　大批粉絲突然衝前嚇到Edan即走

MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）正為ViuTV拍攝新劇《社內相親》拍得如火如荼，早前因為Anson Lo準備個唱而先暫停拍攝一段時間，由Edan先獨自拍攝，日前Edan終於拍攝完最後一個場景後正式煞科。

MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）正為ViuTV拍攝新劇《社內相親》拍得如火如荼。(胡凱欣 攝)

日前他們二人下午便為劇集開工，之後一拍便拍到凌晨2點，再移師到灣仔會展附近拍攝一個陳漢娜（Hanna）差點被Edan的車撞到的場景。不少粉絲都知道當日是Edan的煞科日，所以聞風而至，亦有粉絲為Edan準備了煞科禮物，Edan知道其心意後立即在社交平台發文感謝。

呂爵安發文感謝粉絲的應援。（fb@呂爵安）

當時現場大約聚集了100名粉絲觀看，Edan及Anson Lo到場後立即引起一輪的歡呼聲，他們亦馬上投入工作。無奈因為室外實在太熱，穿上西裝的二人早已大汗淋漓，Anson Lo在未埋位前立即拿出「降溫法寶」風扇在旁狂吹，而Edan拍攝數次後已經熱到要脫下西裝外套。

室外實在太熱，穿上西裝的二人亦被熱到大汗淋漓。(胡凱欣 攝)

室外實在太熱，穿上西裝的二人亦被熱到大汗淋漓。(胡凱欣 攝)

最後大約凌晨5時，Edan在該場景中煞科，但因為在馬路旁邊，所以劇組沒有為Edan準備煞科儀式，只是在現場影張大合照。有粉絲為Edan準備了花束，在工作人員安排下送上祝賀，Edan亦高興地接下花束，而其他粉絲突然蜂擁而上圍著Edan，工作人員見情況混亂，立即拉走Edan上車，簡單完結煞科。

最後大約凌晨5時許Edan在該場景中煞科，有粉絲為Edan準備了花束，在工作人員安排下送上祝賀，Edan亦高興地接下花束。(胡凱欣 攝)