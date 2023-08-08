群姐年輕索女照被瘋傳　親兒爆許思敏原來是混血兒：良好基因遺傳

憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中「群姐」一角而彈起的許思敏，近日網上流傳群姐當年合照，其子驚爆原來群姐係混血兒！



許思敏從影超過36年，憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「群姐」一角彈起，更成為TVB親生女。（影片截圖）

許思敏從影超過36年，憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「群姐」一角彈起，深受觀眾及網民喜愛，每次出場都為大家送上驚喜，更曾獲網民選為《開心速遞》女神第一位﹗她曾在接受訪問時謙稱，陪兒子拍教育電視意外被相中繼而入行，一直安守本分演好師奶媽媽等角色。其實群姐年輕時相當省鏡，她曾笑說：「年青我都算靚，我先生很用心追我。我返工要着高踭鞋，他日日車我管接管送！」

群姐許思敏年輕時靚女遇車禍險毀容 結婚近50年：乜愛都無晒啦！

群姐許思敏甚得廣告客戶喜愛。（FACEBOOK：@許思敏 Isabella群）

群姐許思敏與親兒PENNY。（IG：@inspenny）

近日網上再次瘋傳群姐年輕時照片，網友盛讚她靚爆鏡，簡直可以演女一，多年來做甘草演員實在可惜。「群腳仔」即許思敏親生兒子Penny亦在IG發文回應，更爆出一個秘密，原來群姐係混血兒：「近幾日不斷收到唔同嘅朋友send呢張相畀我，因為喺呢一兩個星期喺網絡好多人傳閱，呢個女人有1/8俄羅斯血統，即係我都有1/16。#伊莎貝拉群 #良好基因遺傳 #戰鬥民族 #仲有演藝細胞遺傳。」

許思敏親兒PENNY驚爆群姐原來係混血兒。（IG：@inspenny）