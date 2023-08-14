視帝陳展鵬美國開演唱會　唱足兩個鐘粉絲迫爆爭握手合照

視帝陳展鵬早前剛完成美國西雅圖的《Summer Dreams陳展鵬演唱會》，取得空前成功，冇錯，不是簽名會、見面會，的確是演唱會，從展鵬與一班「好鵬友」（陳展鵬粉絲專稱）的大合照所見，場地迫到插針都針唔入，展鵬絕對紅到去美國！



展鵬早前宣布8月6日在美國西雅圖Snoqualmie Casino的Ballroom舉行演唱會，票價最貴是美金129.99（約港幣1016元），而最平的門票則賣美金79.99（約港幣625元）。雖然演唱會的海報設計曾被嘲有「亞視味」，但一樣不影響銷情，開賣不久已售出九成，而在演唱會舉行當日更是爆滿。

展鵬的演唱會海報曾被嘲再現「亞視味」，但仍無礙銷情。（IG@rucochan）

展鵬在社交平台貼出花絮片，他唱出《好歌獻給你》等歌曲，又走到台邊與大家握手，以及落台跟粉絲合照。見現場座無虛席，而且有握唔到手的觀眾，連膝頭都唔放過，乘機摸視帝膝頭，相當搞笑。展鵬就表示今次只得兩小時跟粉絲見面實在太少，又說：「30個鐘嘅飛機來回，遇見兩小時，實在太少！謝謝你們給我的熱情和支持💪🏽西雅圖我好快會再來😄期待新場館👍🏻」

陳展鵬在美國開演唱會，唱足兩個鐘！（IG@rucochan）

「好鵬友」迫爆場館，場面墟冚！（IG@rucochan）

不少「好鵬友」都希望他下次去溫哥華、多倫多、紐約、馬來西亞等地，更問他何時開香港演唱會。其實展鵬雖然主力以戲劇發展，但一直有個歌手夢，他98年曾獲蘇德華賞識加入寶麗金，可惜公司因金融風暴被收購，展鵬被解約令其音樂夢碎，近年仍偶有機會演唱劇集主題曲和插曲，過一過歌手癮，例如《城寨英雄》主題曲《乘風》、片尾曲《從未知道你最好》、《巨輪II》主題曲《誰可改變》等，部分歌曲更相當入屋。