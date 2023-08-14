港姐梁超怡忽被指係C小姐IG追蹤急升　網民鬧爆：點解搶阿Sa男友

蔡卓妍（阿Sa）昨日（14日）驚爆已跟富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）結束六年情，有指是因為男方花弗唔定性，唔肯結婚，更與圈中一位C小姐過從甚密，雖然阿Sa指分手不涉第三者，是和平分手，與舊愛再見亦是朋友，但仍難阻止公眾競猜誰是C小姐身份。



阿Sa（中）親證已跟石恆聰（左二）分手，有消息指是因為男方與圈內一位C小姐過從甚密。（資料圖片）

網上瘋傳C小姐是去年港姐季軍梁超怡，她於報道傳出後，IG追蹤人數一夜間暴升近千人，由8700多人升至近9600人，而她亦未有受負面新聞影響心情，今日（14日）傍晚貼出與朋友開餐的美食相。有網民發現梁超怡有追蹤石恆聰IG，雖然追蹤並不代表什麼，但她忽然被指介入阿Sa感情，就難逃被炮轟的命運。

梁超怡是上屆港姐季軍，共得4個獎項，未卸任已火速上位。（資料圖片/陳順禎攝）

梁超怡無懼負面新聞纏身，繼續歎美食。（IG@chiuyiileung）

不少阿Sa粉絲湧入梁超怡IG，洗版鬧爆她：「點解要搶呀sa男友😢」、「阿sa 40個樣仲後生個你😂」、「下？佢唔係真係C小姐呀？阿sa咁多fans有排俾人鬧喎」、「真係關注佐（咗）石生，真係不得不懷疑你就係撬人墻角（牆腳）😮😮😮😮😮😮😮😮」不過也有人為梁超怡抱不平，指大家冇證冇據就冤枉她，也有人說「清者自清」等。

不少人留言為阿Sa抱不平，並指梁超怡搶阿Sa男友。（IG@chiuyiileung）

現年26歲的梁超怡細細個已是童星，5歲時拍攝《無間道》飾演梁朝偉和蕭亞軒女兒，14歲時舉家移民美國，去年回流參加港姐，有「翻版孫藝珍」稱號，被捧為賽前大熱的她雖然因有紋身而引起「不符港姐形象」等爭議，但最終仍打破慣例，獲得不少獎項。儘管她輸畀同屆冠軍林鈺洧，但同時榮獲季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」不特只，更未卸任就已率先入劇組，拍攝《非常檢控觀》等劇集，飾演少女版陳煒，同時擔任主持工作，備受無綫力捧。

梁超怡（左）與李佳芯等做主持。（IG@chiuyiileung）

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