劉永廣州買樓險被騙6萬血汗錢　圈中藝人墮入騙案事件逐個數

現年72歲的劉永（原名劉添爵）曾是亞洲電視當紅小生，憑劇集《秦始皇》中「嬴政」一角走紅，近年他主力在內地發展，但早前他在廣州買樓時就慘遇騙案，痛失6萬人民幣訂金，劉永本人更感慨：「點解連老人家嘅血汗錢都要欺騙！」昨日（23日）劉永就特別舉行記者會，親述被騙經過，並即場感謝傳媒報道，助他成功追討訂金！

昨日（23日）劉永就特別舉行記者會，親述被騙經過。（資料圖片）

劉永即場感謝傳媒報道，助他成功追討訂金！（資料圖片）

其實過往不少圈中藝人都曾遇到騙案，當中2021年就曾有一名比華利山偽富豪以慈善為名，騙取了不少藝人的資金作投資，有傳洪金寶、謝安琪、張繼聰、江美儀等都是大苦主！

陳自瑤

陳自瑤（YoYo）曾在Facebook出Post透露自己的IG帳戶被盜，當時她的IG帳戶被「改頭換面」，照片資料全失，並被換上一個男性頭像，對方更用她的IG帳戶直播吸毒。YoYo更貼出與一名男子的私訊截圖，可見對方跟她進行「交易」，要求她以500美元來「贖回」帳戶。

陳自瑤（YoYo）曾在Facebook出Post透露自己的IG帳戶被盜。（Facebook截圖）

騙徒向她勒索500美元。（Facebook圖片）

陳彥行

陳彥行（行姐）在2021年12月於TVB節目《東張西望》中控訴一名大銀行的前理財主管佘先生，在2018年游說行姐的75歲媽媽與家人開聯名戶口投資，簽下6份保單，一共要供3,000萬，而行姐在三年間已付出1,300萬保費，該銀行理財主管不但虛報她的入息及資產，更將其母的物業寫成是她100%擁有，因此才會簽下如此巨額的保單，但行姐就公開自己每月做電台只有3萬人工。對於媽媽的積蓄全失，行姐都忍不住喊住表示曾作最壞打算，要與媽媽賣掉物業，不過幸好最後成功解決事件。

陳彥行（行姐）在2021年12月於TVB節目《東張西望》中講述事件。（YouTube影片截圖）

巨額保單。（YouTube影片截圖）

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