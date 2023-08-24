港姐2023｜五大司儀陣容曝光　曾志偉叮囑「三陳一蕭」著靚啲

《2023香港小姐競選》將於周日（27日）晚進行決賽，每年港姐司儀陣容均是各界關注焦點之一。今年打破傳統將人工智能（AI）融入選美盛事的大會外，今天再公布「四陳一蕭」陳豪（阿Mo）、陳展鵬、陳山聰和蕭正楠的陣容。



史上首位AI港姐司儀陳婉嫣（Evelyn）。

繼早前公布其中一名大會司儀由史上首位AI港姐司儀陳婉嫣（Evelyn）擔任外，陳豪、陳展鵬、陳山聰和蕭正楠也將以新鮮陣容上陣。由於「三陳一蕭」都是大忙人，單是度期夾司儀稿及綵排已遇上不少困難，最終四人昨晚（23日）終抽出空檔聚首次對稿。對稿會議中四位「港姐司儀新丁」表現認真，主動了解所有佳麗背景資料，但始終是第一次做大騷司儀，所以緊張的他們單是照稿讀都不停食螺絲，笑料百出。

四位「港姐司儀新丁」的陣容超新鮮。

抱恙中的總經理曾志偉得知四人昨晚對稿，故突擊透過Zoom跟四人打氣。曾志偉不但跟四人分享做港姐主持技巧，更大派定心丸，安慰四人「稿嘅嘢唔重要」，更拋出三字錦囊，叫四子當晚最重要就係：「著靚啲！」曾生更笑言由於有感過往港姐大會司儀大多甩皮甩骨，故今年花了不少心思及時間挑選司儀的顏值度，最後終鎖定被熱捧為全公司最型最正的「愛妻組合」，襯番今年水準被看高一線的16位佳麗。甫完成對稿工作後，四人即對當晚衣著議論紛紛，阿蕭更搞笑指可考慮以咸蛋超人Look上陣：「可以笠住個頭，邊個錯咗都唔知。」

四位「愛妻號」見到磚頭咁厚嘅司儀稿，都表示有啲頭痛。

佢哋開會時而認真，時而有講有笑，總之一睇就知佢哋會合作愉快，佢哋都話唔介意決賽當晚負責搞笑。