張寶兒爆唔知袁偉豪係港男冠軍　為夫平反：主動afford所有支出

張寶兒（Bowie） 2016年參選香港小姐入行，翌年便跟年長十年的袁偉豪相戀，拍拖3年後宣布婚訊，早前報喜將初為人母。挺著六個月身孕的Bowie，為近日熱播的產前代表作《破毒強人》，接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述她與袁偉豪因拍攝節目火速定情的故事，以及分享自己對幸福婚姻及演藝事業取捨的掙扎。



張寶兒（Bowie）跟袁偉豪將做爸爸媽媽。（IG：@_bowiecheung）

張寶兒（Bowie）挺著六個月身孕，為近日熱播的產前代表作《破毒強人》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪．

Bowie於2017年以嘉賓身份赴非洲參與《打工捱世界2》邂逅袁偉豪(Ben)，原來入行前她根本不知對方是港男冠軍，「一來我面盲認不到人，二來入行前不太留意娛樂新聞，他俾我第一印象就係好陽光，因為就連打防疫針也戴墨鏡，好charm！到非洲拍節目，發現他好照顧團隊，像一個team player，價值觀同我好似，最重要係車程太多，我們傾好多偈！」完成拍攝後，二人即時傳出拍拖，Bowie親揭當時否認的原因，「是不知怎回應，又唔知道承認拍拖會對Ben有咩後果，擔心影響他當時已有很不錯的事業發展。」

袁偉豪張寶兒因拍攝無綫旅遊節目《打工捱世界Ⅱ》而撻著。(IG圖片)

張寶兒2017年拍攝《打工捱世界II》時與袁偉豪結緣，亦不時會在袁偉豪的社交平台發佈的朋友大合照中看到張寶兒的身影，代表她已融合男方的生活圈子。(Vcg)

因家庭背景有一個富爸爸，被問對於拍拖至結婚以來二人交往有沒有壓力，Bowie說：「從來都是外界或社會嘅標籤，變了label他怎樣融入我的家庭。其實我們經濟獨立，Ben是個很傳統很有責任感的男人，拍拖去旅行時，經常主動afford所有支出、要完全take care我，反而有時我要求要AA制。」Bowie坦言戥丈夫不值，為老公抱不平，「有時啲人認定咗佢係一個點樣嘅人，但真的不是大家想像！Ben是好好人、愛鍚家庭及好有責任感。我阿爸一開始已覺得佢係好男仔，就係因為最初大家問佢我們是否拍拖，他是主動承認，阿爸就覺得他好有擔帶！因為當時的娛樂圈，不是太多人願意公開戀情。」

張寶兒與袁偉豪拍拖3年，2020年在疫情下舉辦簡單而隆重的婚禮。（IG@_bowiecheung）

袁偉豪和張寶兒在2020年結婚，婚後不時放閃大曬恩愛。（IG@_bowiecheung）

談到入行短短兩三年就答應Ben的求婚，原來當時Bowie曾經擔心過對事業有影響，「很多人跟我說這麼早結婚代表唔想做，又有人話生了BB的女藝員就無晒女神的幻想，我都有思考過。很多人覺得結婚就是犧牲事業，但我的世界不是這樣想，女性為何一定要二揀一？這很不公平，何況十年後，沒結婚我的事業一定就會好嗎？當找到一個我認為可以一起行的人，就先應該捉緊眼前的幸福！」Bowie還自揭一結婚便計劃生育，「首先Ben是家中獨子，除了想之外，我更想跟他建立一個大嘅家庭。(生夠一隊足球隊？）哈！會生多過兩個啦！」

張寶兒（Bowie）已懷有6個月身孕。（IG：@_bowiecheung）

節目中，Bowie更自揭年初疫情間發現懷孕的有趣「四線」過程，原來當時夫妻從外遊回港，感覺不適先用快測檢驗COVID，繼而發現懷孕，「首先我係驗COVID中咗先，繼而同日因為覺得最近身體不太規律，所以順便驗埋孕，點知同一日就驗到，最後我是四條線，還擔心影響到BB呢！」被問到懷孕之後，Ben有否對自己表現出份外關心，Bowie更不隨意地放閃謂：「佢不嬲都對我好好！好關心我好照顧我！」

張寶兒（Bowie）指袁偉豪一直對自己呵護備至。（IG：@_bowiecheung）