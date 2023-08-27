香港小姐2023｜網民嫌三陳一蕭主持生硬尷尬　零負評陳豪激罕被轟

無綫《香港小姐競選2023》決賽今晚（27日）舉行，今屆司儀陣容很有新鮮感，由「三陳一蕭」陳山聰、陳豪、陳展鵬以及蕭正楠擔任，無綫總經理曾志偉解釋找四位做司儀是因為他們又型又正，且是公司內出名的「愛妻號」。四位平時演戲就好，但主持經驗不算多，所以曾志偉事前都有為他們「補習」分享做港姐司儀的技巧，叫四子最重要就係：「著靚啲！」

今年司儀陣容以陳山聰、陳展鵬、陳豪三位

早前剛做完手術的曾志偉，因仍在休養缺席港姐，網民對四位司儀都有不少意見，當中尤以陳豪被踩得最勁，說他尷尬又悶。他重提陳年Meme自嘲「同朕Check下」，又扮《破毒強人》的聲線說話，指他明顯讀稿，很不自然。

陳豪觀眾緣極佳，但做司儀的表現就罕有地被批評。（葉志明 攝）

網民似乎看不慣四位司儀，即使陳展鵬擺埋老婆單文柔上枱，大講愛妻宣言：「你嘅師姐10號喺我心目中係冠軍，就係單文柔Phoebe。」都於事無補。以下節錄網民部分留言：「四個司儀好明顯冇乜點綵排」、、「呢四條友都唔係做開MC」、「返去拍戲啦」、「四個MC好生硬」、「四條友講啲嘢同班女啲對答冇關係嘅？」、「陳豪係咪嚟搞破壞？」

網民形容四位司儀的表現生硬。（葉志明 攝）

對於司儀人選，網民始終睇慣以往港姐的金牌司儀曾志偉、陳百祥、森美等，留言：「呢啲節目真係需要總經理、阿叻呢啲人」、「福祿壽主持仲好過呢四位啦」、「點解唔搵返周嘉洛同丁子朗主持？起碼後生啲」但有人覺得其實展鵬、阿蕭表現不錯。