去邊啊Do姐｜鄭裕玲爆林家謙係色魔：佢話要同我一齊浸溫泉

鄭裕玲（Do姐）早前與五位新生代男藝人林家謙、洪嘉豪、應智越（細貓）、Tyson Yoshi（程浚彥）及魏浚笙（Jeffrey）為HOY TV拍攝旅遊節目《去邊啊Do姐》，節目將於下周一（9月4日）首播，今日六位就出席節目記者會，Do姐在活動上逐一評價5位旅伴，其中竟提到家謙是「色魔」！



Do姐說Tyson精打細算，食嘢計過度過，食量比自己還少；嘉豪則是Free rider，好多地方都冇去過，乜都Say yes；而家謙居然被Do姐形容為「色狼」，Do姐指他無厘正經：「你唔好睇佢謙謙君子咁，佢成日問可唔可以同你一間房，浸溫泉又話我哋係咪一齊浸，我睬佢都傻。」而Jeffrey雖然常常否定Do姐，但說話好像哲學家，適合深度遊；細貓則是暖男，又充當翻譯角色。

Do姐逐一評價五位男神級旅伴。（陳順禎攝）

Do姐分享自己去阿爾卑斯山山頂，以及Me time遊新加坡都十分難忘，而活動結束後，Do姐跟嘉豪、細貓受訪，讚幾位很尊敬自己，開心對方答應自己邀請，說：「都要你肯嚟先得嘅！」嘉豪聞言即回答：「嘩好難答呀呢個訪問，多謝邀請我哋，咁梗係赴湯蹈火啦！」Do姐與嘉豪的行程較密集，歐遊搭車動輒三、四小時，笑說：「傾心事都傾晒，後尾唔傾啦！」問嘉豪有什麼心事，他指是人生課題，但自己坐車都坐到斷片，已經沒什麼記憶。

Do姐與嘉豪遊歐洲、與細貓遊韓國，各花了十天時間。（陳順禎攝）

Do姐對收視冇壓力，亦未諗添食開拍第二季，她指拍攝時做到最好已足夠，但都期待跟觀眾一齊睇節目。（陳順禎攝）

已有好一段時間冇拍旅遊節目的Do姐，認為今次跟以前最不同的，是以前好興主持人要分上、下靶，但今次全部人與她平等，大家一齊去旅行，是彼此的旅伴，更問嘉豪：「講！我有冇恰過你？」嘉豪則說：「冇！一定冇！」被問五位男生中，有沒有哪位最令Do姐嘔血，她思考一會後答：「Jeffrey啦，原來佢嘅口頭禪係『唔係』，講乜都話唔係，但又唔係真係mean『唔係』，只不過係口頭禪。」

有五位後生仔一齊去旅行，Do姐又影貼紙相、又當街跳舞，少女心返晒嚟。（陳順禎攝）

其後家謙、Jeffrey跟Tyson受訪，講到家謙被Do姐說是色魔，Tyson連番附和：「係呀！係呀！」家謙則搞爛Gag說：「我係Sick魔啫，成日病。（家謙好大膽，話同Do姐浸溫泉！）浸溫泉我都冇話點浸，分開房浸都得，有時唔一定要同一個空間浸，我哋睇手機都分開一齊睇，疫情之後嘅世界就係咁。」

家謙否認自己是色魔，搞爛Gag稱自己只是「Sick魔」。（陳順禎攝）

Tyson被Do姐指為了保持身材，食嘢都要計住就住，他透露：「有一日我見到話要食齋，跟住我呆咗，心入面爆咗句粗，我本身諗住好啦，為咗節目今日豁出去食好嘢，點知去到......食齋？OK。」Tyson自爆節目組事前叮囑他盡量少講粗口，家謙即窒他：「你唔爆粗冇嘢講㗎喇喎。」Tyson都承認：「冇得講粗口我冇嘢講，冇得好爽快咁表達，冇咗七成我要講嘅情緒。」

Tyson說自己私下生活似阿叔，揀去維也納就是貪這個地方夠悶。（陳順禎攝）

幾位係咪扮Cool？（陳順禎攝）

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