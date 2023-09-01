王怡然由甜美女孩到變成雙面人　被指父母騙財、借『朋友』出鏡

《2023香港小姐競選》於星期日（27日）已經圓滿結束，但佳麗是非不絕，除了冠軍莊子璇負面新聞不絕，亞軍兼〈最上鏡小姐〉王怡然（Lynn）亦捲入父母在內地補習社拖欠薪金及走數傳聞，事件越鬧越大，王怡然的不利新聞亦越來越多，令這位21歲的甜姐兒形象破滅，現在一文睇清整件事的來龍去脈⋯⋯

王怡然覺得自己笑容夠吸引。（梁碧玲攝）

《2023香港小姐競選》冠亞季軍分別由莊子璇、王怡然和王敏慈奪得。（資料圖片）

父母騙財新聞令王怡然落淚

王怡然奪亞後第二日（29日），於活動前就爆出她的父母王召軍及王倩於內地騙財的消息，指其父母在內地經營的補習社疑拖欠員工薪金及騙取家長學費逾千萬元。她當日在活動接受《東張西望》訪問，更一度情緒失控而落淚痛哭，訪問更需要一度暫停，讓她調整情緒。訪問當時她亦表示有與父母聯絡，但自己也不太清楚這事情的來龍去脈，而她的情緒也的確因為此事而受到影響，當日TVB亦立即發聲明指有關傳言未經證實。

訪問的過程中，王怡然突然掩面痛哭。(節目截圖)

作為師姐兼主持人的陳懿德（德德）不忘加以安慰。(節目截圖)

社交平台清空

一向活躍於社交平台的王怡然當日（29日）亦立即清空了小紅書及抖音發文，各帳號只留下一個帖文，而之前分享自己參選港姐經歷的短片，全都不見了。未知她是否因為父母被指詐騙金錢夾帶私逃的傳聞，想避一避風頭，盡量低調一些。

抖音拍片鬧港人

昨日（30日）一班應屆港姐出席活動，王怡然本身在活動通告下出現，但當日臨時以身體不適而缺席活動，未知是否受到事件影響。晚上王怡然就被爆出是「雙面人」，網民在她去年上載於社交平台的影片中，見到她正投訴在香港餐廳用普通話點餐而遭受到店員的白眼，憤怒的她更即時撐大雙眼大罵，與平時甜美的樣子甚有出入。除此之外，王怡然亦被爆曾為父母的補習社打工，認為她對父母的詐騙行為是完全知情。

港姐冠軍莊子璇、季軍王敏慈及「友誼小姐」姜依宁現身尖沙咀出席健康品牌活動。（葉志明攝）

王怡然被爆係「雙面人」。(網上圖片)

王怡然向季軍王敏慈借『朋友』

今日（31 日）王怡然再被爆出「沒朋友」，連賽後接受訪問時的兩位「朋友」都不是自己的朋友，而是季軍王敏慈的「朋友」。有網民對比王怡然身後的親友團與王敏慈的朋友合照，發現她身後的二人都是王敏慈的朋友，經過翻查兩位朋友的社交平台後發現，合照中只有與王敏慈而沒有王怡然。王怡然在港姐競選當晚賽後接受訪問時，父母都沒有到現場，而是由兩位「朋友」上台陪同接受訪問。王怡然當時解釋因為父母有工作在身，所以未能到場支持，改為「朋友」陪同，而被爆出「連朋友都要借」一事。

Lynn當晚在賽後接受訪問時，父母未有親身到場，反而由兩位朋友做代表。（電視截圖）

原來坐在Lynn身後的兩位朋友是王敏慈的好友。（微博圖片）

有網民笑言：「Lovelle好有義氣，Lynn冇朋友連朋友都借畀佢」。（網上截圖）