82歲蔡瀾大馬舉行書法展獲鍾楚紅撐場　自爆為救太太跌碎骨

「香港四大才子」之一的82歲蔡瀾在今年3月宣布因身體不適，暫停更新Facebook，至4月中發文交代「跌了一跤，把股頸骨摔碎了」，並需要做手術，消失了四個半月後，日前有網民在馬來西亞偶遇久未露面的蔡瀾，片中所見，蔡瀾需以輪椅代步，不但外貌蒼老不少，他在炎熱天氣下竟身穿厚外套、圍上頸巾，看似消瘦，令人擔憂。原來蔡瀾今次的大馬之行是出席自己在吉隆坡舉行的《草草不工》慈善書法展，他在座談會上交代了跌倒的經過，而「紅姑」鍾楚紅亦有現身撐場。

蔡瀾今次的大馬之行是出席自己在吉隆坡舉行的《草草不工》慈善書法展，而「紅姑」鍾楚紅亦有現身撐場。（小紅書圖片）

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蔡瀾4月18日發文表示「跌了一跤，把股頸骨摔碎了」，並需要做手術。（蔡瀾FACEBOOK）

蔡瀾在4月交代近況時曾透露跌倒手尾長：「醫生即刻為我換了一塊金屬的，當今在醫院休養。這一病，手尾很長。」並自言心情不佳，希望大家給予空間。今次出席座談會，蔡瀾就透露是因救太太張瓊文而不慎整傷：「呢個老婆真係箍住我條頸，箍咗幾十年。佢已經84歲，佢跌倒，我衝去救佢嘅時候，我自己又跌倒，但佢就過咗嘞，我就骨頭斷晒，嗰段時間好慘，痛苦，後來我記得倪匡先生一句話『呢啲痛苦係真嘅痛苦，真嘅痛苦如何克服佢呢？就係食『逼你痛』，一粒唔夠食兩粒，當花生食，呢個就會醫你嘅生理痛苦。其他心理痛苦係諗出嚟嘅，如果你唔去諗就冇事』，所以我盡量唔諗。」

交代跌倒經過。（影片截圖）

蔡瀾與金庸、倪匡、黃霑合稱為「香港四大才子」。（視覺中國）

活躍於文壇多年的蔡瀾，與金庸、倪匡、黃霑合稱為「香港四大才子」，可惜另外三人都已相繼離世，當被問到如果倪匡和黃霑站在眼前，有什麼話想跟對方講時，蔡瀾竟突然爆粗笑言：「我X你老X！走得咁快，唔等我一齊。」惹來全場爆笑。之後他又被問到如果仍年輕，可想過從事什麼行業時，蔡瀾就答道：「大多我都做到了，有一件事我很想做但做不到，就是開青樓。」相當風趣。

出席座談會。（影片截圖）