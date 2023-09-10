吳婉芳遭二仔胡智同出賣零濾鏡舊照　驚人樣貌震撼揭豪門婚姻真相

1986年度港姐亞軍，現年55歲的吳婉芳 (May) 是圈中出名的凍齡美魔女，她的強大優良基因亦遺傳了給三名子女。May的二仔胡智同（Lynus）今年26歲，於牛津大學畢業，熱愛健身和做運動的他憑住俊朗的面孔，以及爆肌身形吸納了大批粉絲，被譽為城中筍盤。Lynus不時都會於社交網分享他的近況以及操肌靚相，近日他還進駐了小紅書，跟大家分享他的健身日常。

吳婉芳以及三名寶貝仔女。(ig圖片)

胡智同除了上載多張自己的爆肌半裸照，還post了他與哥哥、嫂嫂與妹妹周末一起去玩的溫馨合照，以及他小時候與媽咪吳婉芳的合照，足見一家人感情極好，關係極close。他出賣了媽咪的零濾鏡舊照，並加了hashtag「#我的日常 #滿滿的童年回憶 #童年的味道」而他媽咪的純天然靚樣頓時成為網民的焦點，惹來了熱議。網民紛紛大讚吳絕芳真是神顏，且被她的凍齡樣貌震驚到了，以前和現在居然一樣樣，感覺完全不會老，是真正的凍齡女神，令人羨慕。有網民表示：「沒有任何醫美痕跡！」、「這狀態說明是嫁了對人，一生好命，活在幸運當中」、「最佳凍齡港姐」。

胡智同進駐小紅書分享健身日常。(小紅書)

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