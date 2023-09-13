何超瓊獲契女曾昭怡大搞61歲生日Party　互相攬攬錫錫感情深厚

已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊，在上個月尾迎來61歲生日，她的契女、曾文豪女兒曾昭怡（Natalie）日前分享了一系列為契媽慶祝生日的靚相，並寫道：「慶生怎能只有一次呢！生日快樂我最愛的乾媽！謝謝你永遠都那麼愛我們姐妹，還有你的乾孫兒，希望你喜歡我們可愛的佈置！ Love you forever.」最後還大讚：「#永遠的女王 #曾氏三姐妹 #乾媽美得太誇張了吧。」

61歲生日Party。（小紅書圖片）

這場生日宴應該是由曾昭怡三姐妹「操刀」，由於何超瓊本身屬虎，生日Party亦以「老虎」為主題，相中所見，現場以大量氣球佈置，處處都可見「老虎」元素，包括背景板、蛋糕、氣球等等。身穿黑白連身裙的壽星何超瓊，一身打扮大方優雅，她除了攬住老虎氣球影相之外，還攬實契女錫錫，又面貼面合照，可見她們感情深厚。而鄭裕彤孫女鄭志雯、何超鳳女兒何思珩都有出席Party，現場非常熱鬧！

何超瓊同契女感情好好。（小紅書圖片）

何超瓊與城中富豪曾文豪一向私交甚篤。（IG截圖）

其實何超瓊與城中富豪曾文豪一向私交甚篤，曾文豪的父親曾紀華在80、90年代也曾是香港知名的百億富豪，與何鴻燊、鄭裕彤等富豪關係都非常好，何超瓊與曾文豪年齡相仿，兩人兒時是玩伴，至今都保持着良好關係。而何超瓊與曾文豪前妻楊穎欣更是好友，所以何超瓊與楊穎欣的三個女兒曾昭怡、曾昭亮、曾昭令都十分親密，雖然何超瓊沒有仔女，但就視契女如親生女，每逢大時大時兩家人都會一起度過。在人前氣勢十足的何超瓊，與契女及契孫女相處時就十分親切溫柔！

曾文豪與前妻楊穎欣育有三女，曾昭怡、曾昭亮及曾昭令。（IG圖片）