劉嘉玲拍王家衛電影變得有耐性　曾等足成晚一個鏡頭都唔拍

現年57歲的劉嘉玲為內地拍攝的綜藝節目《出發吧路即旅行》熱播中，引來不少關注。而在最新一集中，自認從前個性急的她，因為與導演王家衛合作的關係，令她有很大轉變，對方更在演戲路上幫助她許多。

劉嘉玲同上山詩鈉在北歐旅行。（影片截圖）

與好朋友上山詩鈉一起到北歐旅行的劉嘉玲，在旅程中極為放鬆做自己，更不時大談心底話。在講到個性問題時，她就坦承從前自己個性很急，但自從遇上導演王家衛後則有所改變，她表示：「我以前性格很急的，但是因為拍電影，尤其是拍王家衛這種導演的電影，張叔平在那邊幫我搞八個小時，然後他（王家衛）晚上一個鏡頭都不拍，就我想我這種耐心，因為這樣培養出來。因為你急沒用的，你還是要把所有的工作完成，就那個耐心要慢慢培養出來的。」

王家衛令劉嘉玲個性大轉變。（影片截圖﹑視覺中國）

雖然劉嘉玲並沒有說明是哪一部電影，但與王家衛合作的電影中，似乎《阿飛正傳》令她留下深刻印象，因為她曾在多次訪問中提到拍攝該電影時，有一幕拖地鏡頭總共拍了27次，令她難以忘記：「我那地板都擦到光亮很乾淨了，然後他還是不滿意。然後我說你到底想怎麼樣嘛，然後他說反正就是不對，你再來。還是這樣擦，擦到滿頭大汗，然後呢這個熱氣從我的頭髮裡面好像滲出來，他說對了我就是要這種感覺。」還因為這樣令她一度覺得自己不會演戲了，不止是她，還有梁朝偉、張國榮、張曼玉等，大家在王家衛面前就好像不會演戲似的，可想而知他的要求是相當之高。

劉嘉玲擦了27次地板。（影片截圖）

劉嘉玲﹑王家衛合作《2046》。（影片截圖）

而王家衛不但改變了劉嘉玲許多，還在演戲方面給予了很多幫助，她曾在接受內地傳媒訪問時透露，對方教導她演戲其實不是要去表演，而是要在螢幕生活，用身體語言把角色發揮出來，所以她特別感謝對方。

劉嘉玲與王家衛曾合作多部電影。（影片截圖）