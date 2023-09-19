你好我的大夫｜陳嘉慧稱與許俊豪不嬲只係同事　獨家回應秘婚傳聞

陳嘉慧現身劇集《你好，我的大夫》宣傳活動，她拍這套劇時曾與前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）傳緋聞，但早前突然劃清界線，更被發現社交平台已Unfollow對方。陳嘉慧昨日（18日）接受《香港01》訪問時，被問與對方關係是否已不如前，她說：「不嬲都係普通同事。（但你哋曾經一齊拍片。）係配合宣傳，嗰時都有問過監製好唔好，大家都係為咗套劇。（宣傳見到會唔會尷尬？）唔會，正常，大家都係同事。」

陳嘉慧曾與許俊豪一齊拍片及出去玩，如今卻表示從來都是普通同事。（梁碧玲攝）

許進豪都有現身劇集宣傳。（梁碧玲攝）

《香港01》收到獨家消息，指陳嘉慧早前與新男友撻著並秘密閃婚，她回答：「咁犀利？係唔係嘅大家到時咪知。」講到答案聽來甚有玄機，未有否認婚訊，陳嘉慧就改口說：「唔係嘅唔係嘅。」被問會否考慮閃婚或秘婚，她表示：「如果我結婚我會公開，大家放心。我冇諗過閃婚，但係如果我自己真係結婚，我都一定會話畀大家知嘅。」

陳嘉慧驚傳秘婚！（梁碧玲攝）

而劇中其中一幕「探肛」戲討論度甚高，劇情講述她因一次意外尾椎移位惡化，求醫時吳偉豪要為她進行「手法復位」，即將手指插入肛門後再將尾椎撥回原位，並需脫去陳嘉慧褲子，她都有留意網民Cap圖，感謝大家支持，並謂：「拍嘅時候我都諗緊點樣拍，有少少擔心，畢竟我又未試過，唔知表情係點，啲動作究竟點做，多謝導演同醫師指導，拍出嚟效果都係專業。（拍嗰時淨係著底褲？）唔係唔係，入面有著褲，淨係影到我隻腳啫。」

陳嘉慧這幕「探肛」戲惹得網民討論。（資料圖片）