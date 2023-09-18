林作被捕｜女友裕美帶叉燒飯探望：佢而家情況幾好

警方商業罪案調查科 今日（18日）拘捕林作及網紅陳怡，二人涉嫌與虛擬資產交易平台 JPEX 案件有關。警方搜查了林作位於中環娛樂行的店舖，搬出4箱證物及大量現金，林作被帶返中區警署協助調查。

女友裕美帶叉燒飯探望林作。（梁碧玲攝）

裕美帶叉燒飯、凍檸茶探林作

晚上9時半，林作女朋友裕美手持飯盒到達中區警署，裕美表示現在還未見到林作：「佢而家落口供未走得住，（幾時俾佢走？）其實⋯⋯最多48小時就要畀佢走，我估⋯⋯但我真係無辦法，因為我都係等緊通知，我等緊律師打俾我，因為我都聯絡唔到佢⋯⋯但我知道，佢最主要係落口供，咁都無咩特別，（妳帶咗啲嘢畀佢食？）係呀，因為佢話佢想食叉燒飯、凍檸茶，咁我就買俾佢，但我不能夠見佢，我只能夠放喺報案室，跟住就要走。」

林作女友裕美大約晚上九時，拿著外賣來到中區警署。（梁碧玲攝）

林作媽媽不在港

「（有同佢通過電話嗎？）我聽唔到佢電話，全部都係經律師，律師話畀我知情況點，跟住我同林作媽媽保持聯絡，因為佢而家唔喺香港，所以我keep住聯絡，同林作媽媽講返而家嘅狀況係點呀？但今日可能佢哋都比較忙啦，成個流程就會慢啲囉，（林作媽媽會探佢嗎？）因為佢而家仲未喺香港，所以如果有進一步消息，可能佢會落嚟？但我都唔肯定，因為我負責話俾佢知事件狀況，即係流程去到邊，但佢（林作）而家ok嘅，都仲可以叫到律師同我講，佢想食叉燒飯、凍檸茶，即係我都可以買到嘢俾佢食，只不過我見唔到佢啫。」