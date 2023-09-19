71歲洪金寶與日女星武田梨奈「高清合照」揭近況　身形明顯瘦一圈

71歲洪金寶有個「最靈活的胖子」的稱號，過去他曾動了膝蓋手術後，傳出他行動需要靠輪椅代步才能移動，暴瘦憔悴樣更引發外界討論，近日他罕見露面，在餐廳與日本武打女星武田梨奈合照，身形比起過去也明顯瘦一圈。



32歲日本女星武田梨奈勤練武術，10歲就開始學習空手道，更以電影《高踢少女》進入演藝圈，持續演出不少武打電影，也熱愛港產片，最近她分享與洪金寶合照，並同時用英文、日文寫著：「三毛（洪金寶）先生堅強、善良、溫暖，令我獲得巨大的力量。我會為明天的拍攝竭盡全力。」洪金寶看起來明顯變瘦，但是臉色紅潤，狀況應該是相當不錯。

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洪金寶自幼習武，師從京劇名伶于占元，擁有一身本領，不僅是傑出的演員，也是知名導演、武術指導，多次獲得最佳武術指導獎項的肯定，而他近年健康狀態下降，加上身患糖尿病，必須戒口，有時還比較透過輪椅、枴杖才能行走。

【同場加映】細數娛圈8位嚴父代表 狄龍曾將譚俊彥困狗籠洪金寶「藤條侍候」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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