專訪｜范麒智無懼足球先生范俊業兒子身份被標籤︰多個渠道認識我

范麒智（Kenji）好像從偶像劇走出來的人氣王角色，名人二代、名校出身、運動港隊、高大靚仔的韓星外型，中學還未畢業時，已在學界頗有名氣。如果你對這位新入行的男孩子比較陌生，不要緊，你或許會聽過他爸爸范俊業的名字，身為前香港足球先生的兒子，對提升Kenji知名度或多或少有幫助，然而不少星二代會很抗拒這些標籤，那Kenji自己又是怎麼看？

服裝：Wooyoungmi @ Harvey Nichols / Versace / Emphasis

化妝：Agnes Yeung

髮型：Oscar Shek



21歲的Kenji目前身兼藝人、學生、運動員身份，早前就幫ViuTV拍攝了《甜酸苦辣鮮》和《大學關鍵詞》。（胡凱欣 攝）

與同門兄弟Martin大玩BL 未敢肉帛相見

ViuTV早前播畢《甜酸苦辣鮮》，由兩個「小鮮肉」Kenji、王智騫（Martin）孭飛，兩人有不少赤膊上陣的場面，更大玩BL Feel，向觀眾撒糖。早在節目播出前，兩人已經常孖公仔上陣，不少粉絲早已視他們為一對CP，講到當初結緣，Kenji說二人首次相遇竟在水中，「我哋拍《I SWIM》，拍攝前我哋喺同一條線游水，我游得太快，唔好意思，唔知後面係邊個，完晒先發現原來係Martin，就係嗰次水上相見。」講到二人去完兩轉旅行，又有下水情節，不知道有冇「肉帛相見」過，Kenji立即好大反應說：「嘩！呢個冇呢個冇！」

Kenji說雖然跟Martin性格不相似，但出奇地很夾，他說：「理念一樣，所有嘢都夾到一個點，好似心靈相通咁。」（ViuTV）

Kenji希望觀眾透過《甜酸苦辣鮮》這個旅遊節目，認識到他的另一面。（ViuTV）

與好朋友同公司，形象路線又有點相似，少不免會有競爭，尤其是如果客戶Budget有限，只能揀一位合作時點算呢？Kenji表示彼此的都是良性競爭，「你冇競爭就冇咁多樂趣，同埋呢件事就已經唔成事，不過好好彩我哋鍾意嘅嘢唔係太一樣，大家接觸嘅嘢同埋想做出嚟嘅Image都唔同，所以都唔係一個好大嘅競爭喺度。Martin早過我入行，又多嘢講、外向少少，我哋好似取長補短咁，佢反而教我好多嘢。」既然BL旅遊節目令觀眾受落，學泰國、日本等地拍BL劇又何妨？Kenji即笑說：「呢個OK，但係我想像唔到，同佢咁熟都想像唔到，任何人都想像唔到！」

Kenji和Martin存在的都是良性競爭關係，對於會否拍BL劇或電影，他笑稱無法想像。（Instagram：kenjifann）

Kenji承認自己比較內向，但他不覺得做幕前會輸蝕，表示初時會慢熱，但很快大家就發現到他隨和、調皮的一面。（胡凱欣 攝）

水球學界風頭躉 曾被長情迷妹整喊

Kenji出身自名校喇沙書院，翻查其IG，早在中學時期已經有不少支持者，又有品牌找他拍攝，未成年已做緊KOL，他認為可能因為自己是學界活躍分子，常參與游泳和水球比賽，「中學都拍咗少少廣告，我點樣入行呢？就係有個網店問我有冇興趣幫手，叫我試吓影相，機緣巧合之下都幾多人鍾意，有唔同公司接觸我，咁就加入咗而家間公司。」

Kenji畢業於傳統名校喇沙書院，中學已是風頭躉。（Instagram：kenjifann）

Kenji有份演出《I SWIM》，也是他開始「入屋」的第一步。（Instagram：kenjifann）

這樣的背景，已令人聯想到比賽時觀眾席坐著一大堆迷妹帶齊應援物打氣的青春校園劇畫面，果真有點像他有份演出的《I SWIM》。Kenji突然想起一件刻骨銘心的往事，「《I SWIM》啱啱上映嗰陣，IG多咗人識我，我收到一個好長嘅Message，有個女仔同我講話學界時期已經留意到我，而家我發展做藝人、追自己嘅夢想，佢見到我個人嘅轉變都覺得好感動，我睇到喊晒，好少有咁嘅機會，有一個人留意左你咁耐，仲要我啱啱先入行，公眾都未認識我，呢件事真係刻骨銘心！」Kenji還收到對方數年前的合照回圖，當時自己著住賽褲、包住毛巾跟這位小粉絲合照，是非常珍貴的回憶。

Kenji在學界的游泳、水球比賽中獲得不少獎項，亦有一些迷妹粉絲。（Instagram：kenjifann）

Kenji曾被長情Fans的打氣訊息感動到眼濕濕。（胡凱欣攝）

不過，Kenji就否認自己從求學時期已是「溝死女」的風頭躉，他的世界只有體育、學業，目前還在香港理工大學修讀社會科學系的他，根本已經壓力爆煲，表示要用最短時間做最多的事，就足以讓他頭痛不已。講到半路，Kenji更自爆一次酒後爆喊的經歷：「我同朋友飲醉酒喺度喊，我喺度諗，死啦，而家喺呢行要拍嘢、又要水球同兼顧學業，好擔心自己前途。時間唔多，好驚自己會唔會結果任何一方面都做得唔好，好想呈現一個最好嘅自己出嚟！」幸好本身是運動員的Kenji，早就適應了超自律的生活，即使現時多忙，仍Keep住做運動、游水，並持續參與水球的錦標賽，堪稱時間管理大師。

Kenji曾因分身不瑕，怕自己無法顧好每一個身份，飲醉酒時爆喊。（胡凱欣攝）

出身運動世家 大方認名人二代身份有幫助

見到不少傳媒都形容Kenji出身於運動世家，那是因為他父親是前「香港足球先生」、港足隊長、首席門將兼教練范俊業，嚴格來說是本地的球星。人們說起Kenji，都一定會提起他的爸爸，而「星二代」這些名銜，既能是光環、亦可以是標籤，有些人會十分抗拒。不過Kenji就直言：「我覺得係幫助，我本身就咁行出嚟，大家都未必認識我呢個人，純粹有爹哋嘅幫助，爹哋都係香港人比較認識嘅，以前我都有同佢一齊去過聯賽Event。依家係用一個唔同嘅渠道去認識我，我冇唔鍾意，相反覺得呢件事都幾好，始終爹哋都好支持我、幫助我。」

Kenji覺得若觀眾記得他是范俊業的兒子，也是從另一個渠道去認識他，所以完全不會抗拒。（Instagram：kenjifann）

自小受父親薰陶愛上運動，Kenji亦坦言如果冇入行做藝人，自己一定會做運動員，「本身都好想繼續喺水球呢方面發展，只不過而家演藝呢邊，想喺呢段時間追夢，但係我嗰邊係冇放棄到。雖然我冇再更新比賽嘅相，但我私下都有練習緊，兩邊同時間發展！」Kenji目前才21歲，當然還有做運動員的本錢，不過運動員生涯始終較其他職業短暫，可能很年輕就要退役，然而他有另一個看法，「如果做運動員，真係會去到28歲再打後，始終水球係好講身材，唔同種類技能嘅運動，愈大我覺得優勢愈大，反而係睇中間我要點樣去Maintain，一路兼顧讀書，睇吓有冇機會有少少時間先去做嘢。」

若Kenji沒有入行做藝人，他肯定自己會做運動員。（胡凱欣攝）

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