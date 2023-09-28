JPEX｜莊思敏首度拍片主動回應風波：成件事同我個人冇直接嘅關係

43歲藝人莊思敏（Jacquelin）近日捲入虛擬資產交易平台JPEX被指無牌經營風波，警方至今已拘捕林作、網紅陳怡、YouTuber朱公子等人，張智霖也到警署協助調查，而早前身處馬來西亞的莊思敏已返港到警署協助商罪科調查，沒有被捕，期間莊思敏沒有主動回應事件，僅在傳媒問及時才簡單回覆，早前又用Emoji回覆網友揶揄留言，被指囂張。

莊思敏步出警總。（李家傑攝）

莊思敏上車離開。（李家傑攝）

經過近一禮拜的休息，莊思敏再度離港到佛山開工，日前她終於拍片首度主動回應JPEX風波，莊思敏身處帳幕內，估計是拍攝期間拍下的片段，她表示：「呢個工作係兩個月之前透過一個經紀朋友，接洽咗一個金融投資推廣工作啦，我自己都有投資一啲金錢存款喺呢個平台裏面嘅，之後喺社交媒體作出咗啲分享啦，冇諗到發生咗啲唔係好愉快嘅事件啦。」

莊思敏自認JPEX苦主。（資料圖片）

莊思敏稱得悉事件發生後已主動聯絡警方，她說：「事件發生之後我都主動聯絡咗警方，亦都配合咗調查，亦都將我了解參與嘅所有訊息過程都同步咗畀警方㗎啦！咁成件事上面呢，同我個人冇直接嘅關係嘅。我自己都有反思，對於呢啲推廣宣傳工作排查、審核得唔夠仔細，呢方面將來我一定會下更大功夫，更加嚴格更加小心，做更多嘅資料同背景調查，先去接洽相關工作。」莊思敏又感謝朋友連日來的關心，再度報平安道：「請大家放心，我係冇問題，我係Ok嘅。」並預告會再開直播與大家見面。

莊思敏拍片回應JPEX事件。（抖音）