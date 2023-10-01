黃偉文巧遇英國姜濤把聲99%似連姜糖都被騙　姜濤親回：一模一樣

姜濤的聲線相當易認，而曾與他在歌曲《Master Class》合作的填詞人黃偉文（Wyman），昨晚（30/9）突然在IG放出一段錄音，Wyman說：「Hello 我喺英國行行下街撞到呢位朋友 然之後我決定搵佢講句嘢」然後疑似姜濤說：「Hello 黃生覺得我把聲好似姜濤 所以佢逼我講嘢」，Wyman問：「把聲似唔似姜濤？」並且提供4個選項，分別是：「A. 零似 B. 五成似 C. 九成似 D. 似咩唧，根本就係姜濤」供大家投票，結果有近6成人都揀D選項，多名姜糖留言：「姜姜把聲咁特別，一聽就知係姜姜🤭」、「D，一定係阿姜啦，佢講”所以”兩字係咁㗎🤭。」、「唔好扮喇~根本就係姜濤黎,呃唔到糖嘅~😊」又指終於等到兩人再合作。

Wyman曾為姜濤的《Master Class》填詞！（Instagram：keung_show）

Wyman在IG貼出一段錄音，問大家覺得似不似姜濤，有58%人都覺得就是姜濤本人。（Instagram：concertyy）

不過真相又點會咁易畀大家估中，姜糖可說是完全中伏！Wyman其後用片段開估，他與一位在男士拍片，對話正是剛才的錄音，原來他是英國倫敦的售貨員，名叫Jordan，雖然聲線99%似足姜濤，但樣貌就不太似。而這條片一出，姜糖都留言讚超似，叫他可以幫姜濤配音，有人問：「把聲係咪AI？」、「叫佢唱返首歌先」、「條片係咪姜濤配音？」等等，就連正身處澳洲拍姜濤本尊都留言：「Omg 真係好似…」再在IG Story補充多句：「一模一樣」

Wyman開估「英國姜濤」真身，原來是Jordan！（Instagram：concertyy）

而Wyman不止回憶起當時聲到Jordan的聲線嚇一嚇，以為真的遇到姜濤，其後他再溫馨提示大家：「希望大家唔好因為想見吓佢真人聽吓佢把聲係咪真係咁似姜B，而去搵佢打吓卡，因為可以會騷擾到佢做嘢嘅，就算佢本人唔介意佢老細都可能唔鍾意，除非你真係打算去幫襯佢買吓嘢先好去呀。多謝大家合作。」