馬浚偉近況被彈又老又殘　拍片急澄清原來係因為咁

即將踏入52歲的馬浚偉向來給人感覺斯文、溫柔，最勁的是他的靚仔樣，好似吃了防腐劑一樣，多年來都不會老，而且他還十分好學，涉足多過範疇，集歌手、演員、導演、編劇、製作人、老闆及教育和藝術總監等於一身，非常厲害。

馬浚偉這張照片引起網民誤會。（馬浚偉小紅書）

馬浚偉昨天（4日）就在社交平台上載了一張相，並留言：「今天正式開始一個關於教育的研究報告。這會是一條很漫長很漫長的路，但我更肯定的是，這個過程絕對會充滿無限的精彩和希望！」但網民卻把焦點放了在馬浚偉的容貌上，相中馬浚偉頭髮扁塌，眼又腫腫地兼露出鬚根，整個感覺有點疲累。有網民慨嘆凍齡男神都敵不過歲月這把無情的刀，老了很多，樣子還有得殘。但也有心水清的網民留意到馬浚偉剪了頭髮，覺得是髮型影響，受髮型師所累。

馬浚偉拍片解釋原因。（馬浚偉小紅書）

笑言要還他的髮型師一個公道。（馬浚偉小紅書）

為了釋除大家的疑慮，馬浚偉今日即拍片親自回應，片中他gel了頭，剃乾淨鬚，且笑容滿面，成個人靚仔晒。馬浚偉笑言因他前一日分享了那張照片後，收到很多朋友留言說：「你髮型怎麼了？」他表示日前的確是剪了頭髮，但並非髮型師剪得不好，而是他覺得昨日只是去上課，於是就沒有把頭髮弄好，所以感覺很扁塌，引起了大家誤會是否頭髮沒剪好，其實不是，所以他要拍片還他的髮型師一個公道。

馬浚偉其實保養得很好。（馬浚偉小紅書）

一點都不似50多歲。（馬浚偉小紅書）