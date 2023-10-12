82歲蔡瀾大馬被捕獲合照零笑容好憔悴　網民爆背後原因疑揭開真相

年屆82歲的蔡瀾，與金庸、倪匡、黃霑一起被譽為「香港四大才子」，今年3月他宣布因身體不適，暫停更新Facebook，至4月中再發文交代「跌了一跤，把股頸骨摔碎了」，並需要做手術，消失了四個半月後，上個月初蔡瀾在馬來西亞吉隆玻出席慈善書法展，並在座談會上交代了跌倒的經過，當時他需以輪椅代步，而且在炎熱天氣下仍身穿厚外套、圍上頸巾，消瘦了不少，但精神尚算不俗。不過早前有網民在大馬一間餐廳與蔡瀾合照時，可見蔡瀾明顯憔悴了不少。

蔡瀾出席自己在吉隆坡舉行的《草草不工》慈善書法展，「紅姑」鍾楚紅亦有現身撐場。（小紅書圖片）

交代跌倒經過。（影片截圖）

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該網民在社交平台曬出合照，並寫道：「蔡瀾先生很和藹，人也好～合照也非常大方的OK。」相中所見，身穿紫色恤衫的蔡瀾仍以輪椅代步，但背部同頸部都向前傾，雙眼無神，木無表情，似乎精神狀態不太好，網民紛紛留言表示擔憂：「天啊，他怎麼老那麼多瘦那麼多」、「瘦了，表情也呆滯了」，該網民還透露了蔡瀾的身體狀況：「對的，是不是瘦了很多，經紀人說他跌倒身體還沒完全回復，還特地交代我們不要動到他～（我感覺他的身體狀態很差，好像全身很痛的感覺）。」

相中所見，身穿紫色恤衫的蔡瀾仍以輪椅代步，但背部同頸部都向前傾，雙眼無神，木無表情。（小紅書圖片）

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由於相中的蔡瀾笑容欠奉，引來網民熱議，當中就有人大爆背後原因：「蔡瀾拍照有個講究，來者不拒，好吃的他會微笑，不好吃的板着臉。」其實蔡瀾過往曾撰文提及與人合照的經歷，他自言如果對方態度客氣，他自然不會拒絕，但遇到不禮貌或得寸進尺的要求，他就難免心生厭煩，尤其討厭搭膊頭、自拍、握手等等。而身為神級食評家的蔡瀾，不時被食肆店主要求合照，以前他來者不拒，但後來竟被投訴：「很多人投訴看到我的照片才去吃的，怎麼知道東西嚥不下喉？」所以自此他都會食完先影相，如果難食就會直接走人，好食則樂意合照，久而久之，大家亦可從蔡瀾的表情判斷出好食與否：「江湖上已傳出，要看到照片上我笑的才好去吃，這也是真的，沒有說錯。」