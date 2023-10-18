Stickyline剪紙藝術裝置受歡迎　認同傳統藝術加入科技是趨勢

每年領賢慈善基金 (FIF) 創辦人兼主席張王幼倫 (Michelle) 都會舉辦慈善晚宴，每一次的主題都別具心思，今年就以「紙藝詩編-頌香港工藝傳承」，邀請多位藝術家一起參與。就好像本地年輕藝術家組合Stickyline及曹晉愷 (Nick)，他們透過剪紙藝術帶出手工藝的精髓，每一件作品都特具有豐富創造力。

本地年輕藝術家組合Stickyline擅長藝術裝置，成員之一Mic。（葉志明攝）

Stickyline的創作擅長藝術裝置，是次他們就透過剪紙藝術創作出《詩情畫意》，利用不同的顏色紙張，剪貼出高山、雲海、船隻等一同結合，再加上燈光的裝置效果，使紙張的色彩更具立體感，彷似在當下感受到濃濃詩情畫意的意境。

Stickyline創作藝術裝置《詩情畫意》。（葉志明攝）

在接受《香港01》訪問時，Stickyline成員之一的Mic就表示該作品參考了不少國風元素，令到作品更配合晚宴主題：「中間過程有三至四個月我哋同主辦機構有好多交流，希望用一個詩意方式加上以平面變立體方式去創造，當中攞山水畫、國畫元素，用抽象方式加入雕塑裏面。」

擅長用紙張創造藝術裝置的Mic，續問到在紙張上是不是有作出選擇時，他就表示：「都有，因為平時注重結構方面，首先顏色上面可以展現到我哋嗰個諗法，然之後加上有一啲地方用唔同厚度嘅紙有關。」因需呈現立體剪裁的感覺，在紙張上厚度的紙會起一定的作用。

Mic表示該作品參考了不少國風元素。（葉志明攝）

《詩情畫意》看起來有很多小單件的作品結合，想必創作時應不簡單，原來在構圖上他們只用了一個禮拜而已，揚言構圖這東西只是用來溝通而已，過程中可以有不斷的想法出現。每每一件藝術作品，除了能看見作品的精緻度之外，亦能感受到作者的內心世界和感受，問到創作時是否把情感放在第一位時，他二話不說：「我會覺得係一個平衡，情感當然係一個重要因素，如果冇會唔會好似缺乏靈魂。」

在現今科技發達的情況下，不少藝術家會將傳統與科技結合，使兩者能擦出火花，有意想不到的效果。而Mic亦認為現今傳統藝術加入科技技術是一個趨勢：「我諗大家覺得係，我覺得反而係創造更多可能性。我哋傳統媒介當然非常好，但原來加入咗一啲技術、科技，可以將作品變成一啲摩登而有更加新嘅嘢出嚟，我哋幾期待呢個挑戰。」

《詩情畫意》利用不同的顏色紙張，剪貼出高山、雲海、船隻等一同結合。（葉志明攝）

另外，Nick創作的剪紙燈籠高掛在宴會不同角落上，為整個晚宴的氣氛點綴不少。眼見燈籠的花式簡約，但內裡的剪紙圖案相當精緻，原來不講不知他只用了半日時間去構圖而已，而靈感則來自中秋佳節。除了燈籠該作品之外，他還有創作不少剪紙藝術，問到在創作時困難與否？他二話不說：「我覺得剪嗰部份唔難，我覺得係設計難，因為你要諗我哋叫陰剪、陽剪，佢邊啲位連埋一齊，張紙夠唔夠力去支撐，圖案會唔會太複雜等。」而他亦強調剪紙其實不難學，只是比較花時間而已，每個人都可以是藝術家。

曹晉愷創作的燈籠。（陳順禎攝）

曹晉愷表示只用了半日去構圖。（陳順禎攝）