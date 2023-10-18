何超儀懸紅100萬揾人：周圍話我要照顧老公唔做嘢

何超儀今天（18日）受邀到中環出席品牌活動，同場亦有全智賢、馮德倫及吳慷仁等外，早前決裂的好姐妹徐濠縈亦有到場，並首次開腔提到二人已和好。

何超儀與徐濠縈同場，兩人原來已成功破冰。（葉志明攝）

何超儀因不滿徐濠縈於2016年公開其老公的病而缺裂，大批對方有分享症。問到與好姐妹同場，何超儀表示已很久沒有與對方見面，所以剛才一見面已上前擁抱對方。她亦講到二人上次見面已是Wyman及其髮型師的生日派對，更笑言兩人在生日會上合唱《一千個太陽》，大方表示姐妹情會延續下去。

何超儀正在忙錄歌，預告12月會率先有小型演出。（葉志明攝）

何超儀今天出席活動時表示，有好心人強行替她推Job，她講到：「因為其實我自從老公有事之後，唔知有個咩人，係邊個人我又唔知，係好心呀，黑心呀，定係戇居，我都唔知。但係呢個人呢就俾我收到風，佢走出街同搞呢啲活動嘅PR，周圍講話我要照顧老公唔做嘢。即係我今日好開心可以嚟到⋯搵唔到係邊個，依家我用100萬去搵佢出嚟。」何超儀表示暫時仍未找出何人所為，要靠傳媒及粉絲幫忙。

何超儀表示有「好心人」私下替她推Job。（葉志明攝）

何超儀亦講到目前老公陳子聰已復工，身體狀況亦相當良好。她講到上次在歐洲出席時裝騷時，老公獲品牌高層看中，詢問他下次會否考慮擔任嘉賓模特兒，何超儀表示以陳子聰目前狀態絕對能夠勝任。