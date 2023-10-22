譚嘉儀新碟簽唱會獲樂小姐兩位公子撐場　關係唔止朋友咁簡單！

譚嘉儀最近推出HIFI碟《Memories》，她今日（22/10）出席CD簽唱會時接受《香港01》訪問，直言花了不少心機在《Memories》，譚嘉儀說：「裡面全部歌都係陪住我長大，所以就叫《Memories》，而且全部都係女仔歌，亦都係其中一個賣點。」



譚嘉儀新碟簽唱會，樂小姐兩位公子去撐場。（陳順禎 攝）

譚嘉儀新碟簽唱會，樂小姐兩位公子去撐場。（陳順禎 攝）

譚嘉儀CD簽唱會之上除了出現了驚喜嘉賓胡楓（修哥）以外，TVB高層樂小姐的兩位公子Adrian和Ryan亦均有出席。不過他們就並非受到樂小姐指示到譚嘉儀CD簽唱會上監場，而是純粹支持譚嘉儀。

樂小姐兩位公子Adrian和Ryan。（陳順禎 攝）

樂小姐兩位公子Adrian和Ryan和譚嘉儀。（陳順禎 攝）

譚嘉儀接受《香港01》訪問時，就表示樂小姐的兩位公子Adrian和Ryan是她的學生，所以才會親身去撐場。譚嘉儀說：「我其實我哋好好朋友，之前樂小姐都有帶佢哋出嚟食飯見面，所以又教過吓佢哋唱歌，所以我係佢哋老師，大姐姐嚟啫！」

樂小姐兩位公子Adrian和Ryan和譚嘉儀。（陳順禎 攝）

她表示，以前曾經教過他們唱歌，說：「有時坤哥都喺度㗎。（坤哥係半個老師？）哈哈，都係。」她又表示，教唱歌屬於興趣交流性質，說：「冇收學費，只係興趣交流，又唔係真係好認真上堂，都係我唱吓歌，佢哋又唱吓歌。」

譚嘉儀透露佢教過Adrian和Ryan唱歌，所以仲係老師與學生關係。（陳順禎 攝）

兩位公子Adrian和Ryan表現如何？譚嘉儀說：「OK㗎，佢哋記性仲好好，好快就會記得晒歌詞，而且佢哋好用心咁去學，所以我好欣賞。」譚嘉儀透露，因為Adrian和Ryan的第一語言是英文，所以唱腔較外國化，而且他們也頗為喜歡唱英文歌及經典的廣東歌。

譚嘉儀簽唱會。（陳順禎 攝）

呢位model又幾靚。（陳順禎 攝）