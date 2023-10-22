周國賢攬Lolly Talk影相被轟抽水　新合照刻意保持絕對安全距離

周國賢曾為Lolly Talk創作《七姊妹星團》，早前他們在《TONE Music Festival》合作，並在後台合照，由於照片動作親暱，他攬實Yanny（劉綺婷）、阿蛋（黃詠霖）、Elka（鄭芷淇）和阿Yo（郭曉妍），令不少男粉絲怒轟周國賢抽水，留言：「放開個女仔！」、「搵人同我買起周國賢」、「周國賢對住Yanny點忍！」、「同其他人合照都冇咁做」、「雖然我好鍾意你啲歌，但唔代表你可以掂班妹豬。」、「掂到胸？」、「攬膊都ok 環抱真係多咗少少」

周國賢早前攬住Lolly Talk成員合照，惹起公憤。（Instagram：yannyhaha）

早前Lolly Talk現身演唱會記招，被問起此事時就維護周國賢，阿蛋說當時是由團員提議合照，想跟周國賢集郵，Sinnie理解粉絲怕她們被博懵，但就安撫他們謂：「我哋都知fans好錫我哋，都同大家講冇事，唔使擔心我哋。（有啲角度睇，佢隻手好似掂到你哋嘅敏感部位？）掂唔到，冇！完全冇！」又指日後會繼續跟不同前輩集郵。

Lolly Talk早前出席演唱會記招，表示不覺得被周國賢抽水。（資料圖片/鄧穎琪攝）

而昨晚（21日）是周國賢一連八場《The Curtain Call香港演唱會2023》頭場，Lolly Talk的Elka、Sinnie（吳倩怡）和阿妹（黃敏蕎）都有撐場，周國賢在騷後訪問也拿此事開玩笑說：「太敏感嘅冇嚟。」他指見到Lolly Talk不會尷尬，自己已一把年紀，不太介意新聞怎麼寫自己，但覺得若粉絲錫Lolly Talk的話，他不希望Lolly Talk被放在這個位置上。他透露自己與幾位女孩有在後台再度合照，但笑言：「係絕對安全距離，我唔敢埋去呀，中間好大條罅！」

周國賢一連八場《The Curtain Call香港演唱會2023》昨晚開鑼。（Instagram：koholaendy）

而翻看周國賢與三女的合照，他與Elka、阿妹都至少保持一個身位的距離，十分搞笑，而與Sinnie的合照中，就由Sinnie攬住他，他更回覆：「這次是我被攬了！」周國賢更以合十手勢雙手護胸。此外，阿妹貼上與結他手Goro@Zaharn的合照，由於男方腰部有幾隻手指，阿妹為免Fans誤會，亦馬上撇清：「你隻手想點 我冇攬㗎！」