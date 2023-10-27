李修賢分享昔日拍戲趣事　大爆一位影帝唱歌超難聽：真的不能入耳

現年71歲的李修賢曾參演過多部警匪片，憑正義凜然的警察角色而深入民心，其後開始學習導演、剪接、配音等幕後工作，曾開辦獨立製片人公司，演而優則導。近日李修賢經常拍片分享與昔日演員合作的故事，早前他就拍片講述發掘影帝張家輝的經歷，大談兩人合作拍攝《化骨龍與千年蟲》的趣事，他更直言：「我從來沒有聽過人家唱歌，唱得那麼難聽的，真的不能入耳！而且他唱得非常陶醉。」

李修賢演警察入型入格。（影片截圖）

李修賢大爆張家輝唱歌超難聽。（影片截圖）

真的不能入耳！（影片截圖）

李修賢透露張家輝是由少年警察學院出身，完成課程畢業後做了4年警察，之後就找李修賢，希望入演藝圈發展：「他說他要做演員，所以第一部戲我就讓他做這個《壯志雄心》裏面的一個學生。」而張家輝亦自此加入演藝圈。之後張家輝與李修賢更合作拍攝了多部電影，包括《風雨同路》、《雷霆掃穴》、《化骨龍與千年蟲》。

《壯志雄心》。（影片截圖）

非常投入。（影片截圖）

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張家輝在《化骨龍與千年蟲》中大開金口，搭着李修賢膊頭，高歌一曲Beyond的《灰色軌跡》，而且唱得非常投入，不過李修賢就評價：「這是我第一次聽張家輝唱歌，看來他只會演戲。」而張家輝在演藝路上最終捱出頭來，2009年憑《証人》奪得金像獎影帝，2014年再憑《激戰》獲封影帝，演技備受肯定！

影帝！（視覺中國）