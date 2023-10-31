陸永老婆被女兒一個舉動致泣不成聲　網民眼濕濕：睇得出好有愛

陸永與老婆陳莉娜 (Reina) 於2011年奉女成婚，婚後三年抱兩，與大女陸一穎（Hannah）、細女陸一心（Simsim）一家四口相當幸福。昨晚（30日）Reina突然上載一條泣不成聲的短片，原來是因為女兒寫了一篇名叫《我真幸福》的文章，內容相當真摯，顯出一家人感情確實極好，小朋友在充滿愛的環境長大。



女兒寫道：「在我看來是一個非常幸福的孩子。」、「我很幸運有像他們這樣的父母。」指自己因父親陸永的基因而掌握了音樂和藝術技巧等等，並說：「我有一個好媽媽，我又有個很酷的爸爸。我爸爸是一個藝人，我的媽媽在家工作，並在線上工作。雖然我爸爸常在外工作，但他是我在世界上最喜歡的人，他（和我的母親）是我十一年生命中遇到最支持我的人，就像我是一顆種子，他是陽光和水，我需要它們才能綻放成花朵。」

陸永一家四口相當幸福美滿。（IG@missuxsixx）

接下來她又講到Reina，雖然真摯，但就不自覺地幽了媽媽一默，爆她奉女成婚一事，「現在就來談談我的媽媽，她把我抱在肚子裡九個月（這就是當你做出錯誤決定時會發生的事情），雖然她不是最聰明的，她教了我很多，那個女人教我從錯誤中學習以及如何繼續前進。」

Reina一邊讀一邊喊，過程被家人拍下，女兒取笑她說：「媽咪睇到喊呀！」而一向搞笑的陸永就學女兒在文中的字眼來形容Reina是「那個女人」，問為什麼如此感動等等，Reina在貼文就解釋：「我一直都話我個女中文唔好，中文文法唔好，詞彙唔豐富，形容詞又唔夠，連接詞又成日用錯…她用最簡單嘅詞彙，寫出了最感動嘅文章，「那個女人」哭了。#你不是那個女人你可能不明白」

陸永兩個女兒好懂事，但就搞笑地稱媽媽做「那個女人」。（IG@missuxsixx）

黃翠如、DJ Tommy、許芷熒都留言大讚感動，又有不少人表示睇到眼濕濕，又讚陸永兩公婆識教女，女兒的文筆明顯遺傳的爸爸的中文造詣！有網民就說：「完全睇到小朋友喺充滿愛同鼓勵嘅環境長大❤️呢啲滋養唔係一朝一夕的，也不是單方面的付出，更沒有秘方和捷徑～」、「感受到佢喺一個完全充滿愛既環境下成長，我都畀佢既文章感動到❤️❤️」