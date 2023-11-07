TVB小生被台灣「肉食女」公然情挑亂摸：你有六塊肌嗎？

J2約會旅遊實境綜藝節目《浪漫台灣48小時》明晚將播出最新一集，施焯日（Arthur）將同登山網紅「肉食系」的藍鯨約會。而人如其名的藍鯨有壯健的體魄，喜歡赤身露體行山，而其飯量亦驚人，午飯時個人更獨取兩份餐點，是Arthur食量的一倍。而作為「肉食系」女生的她，行事亦非常直接，他們在逛野外用品店時，藍鯨就自爆喜歡穿比堅尼行山，又問Arthur會否有六塊腹肌的同時，已伸手想拉起對方的T恤，嚇到Arthur往後縮拒絕，相當搞笑。除了行山之外，他們還會到訪平溪煤礦博物館，今趟「情場浪子」Arthur第二趟受到考驗，在交談中提到當年礦工入煤礦前，要接受健康檢查，藍鯨聽後二話不說便要替Arthur作體檢，再次嚇到Arthur出手制止。

藍鯨一邊撩開Arthur上衣，一邊問有沒有腹肌。

事後藍鯨直言不介意互動，讓Arthur做檢查，她興奮地表示︰「如果是我喜歡的對象，對我有肢體接觸的話，其實是蠻開心的。『人醜性騷擾，人帥真好』。」Arthur雖然兩次被情挑，但接受訪問時自言對藍鯨有好感，他含蓄地表示︰「好好，我就係鍾意啲咁熱情女仔。身體檢查時佢真係亂摸，係有啲嚇親，不過我接受得到。」

Arthur雖然被藍鯨嚇親，卻表示喜歡主動的女生。

至於另一香港男生代表蔡景行（行仔）今晚（7日）的約會對象，不再是波濤洶湧的台灣女生，而是趨於平實的檳榔西施芬尼。芬尼外型纖瘦，從紋身到打扮，都表明是辣妹一名。她行為斯文有禮，完全是行仔喜歡的類型。而他們首次約會已安排行山路，更有製造拖手的機會，事後行仔充滿自信地表示︰「同芬尼溝通互動良好，係非常之滿意。可能係有咗經驗，所以即刻強咗起嚟。」他們將由新竹的愛情火車站（合興車站），到甚有香港feel的東門市場，都不停互動合照，感覺如熱戀中的小情侶。不過行仔今晚卻做錯一件事，令他同芬尼未能更進一步而耿耿於懷。

行仔同芬尼初見面時，雙方印象良好。