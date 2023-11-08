TVB視帝深圳拍劇拒合照被斥耍大牌　本尊親回應：下次再叫我拍吧

TVB視帝陳山聰近日身處深圳拍攝新劇《反黑英雄》，他在劇中飾演執法人員，與袁偉豪有不少對手戲。日前有網民在深圳偶遇陳山聰，但就在社交平台發文指他耍大牌：「去吃飯，剛好遇上劇組準備拍攝，但是陳山聰真的好大譜（牌）……熱情打招呼當沒看見，走到跟前禮貌求問能否合照，繼續裝沒聽見，由身旁助手拒絕，全程冷臉，目中無人，下頭。」掀起網民熱議！

視帝陳山聰。（IG@joelshanchung）

有網民在深圳偶遇陳山聰，但就在社交平台發文指他耍大牌。（小紅書截圖）

相中所見，陳山聰正在街頭拍攝，身邊有幾位工作人員。對於疑似耍大牌一事，網民紛紛留言發表睇法，當中有不少人都力撐陳山聰，認為他當時正在拍劇不太方便，擔心影響工作，亦有人表示曾偶遇陳山聰，大讚對方熱情有禮，並直斥該網民小題大做，認為該網民是「道德綁架」，而事後該網民將原Post刪除。

不少人都力撐陳山聰。（IG@joelshanchung）

事件掀起網民熱烈討論，陳山聰本人原來亦有關注，他更親自出面回應：「究竟發生什麼事情？什麼大譜？要跟誰道歉？我在門外等候了兩小時才能拍攝！真的不好意思了。」有網民就留言力撐他：「你不需要道歉啊，就是一個網友沒跟你合照到發的一個抱怨。」而陳山聰就回覆：「哦明白了！如果是我也會抱怨的，下次再叫我拍吧。」大方回應！

親自出面回應。（網上截圖）