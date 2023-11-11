蕭亞軒久違舞台表演　復出被指假唱惹網民失望︰別急着出來

相隔6年重新回歸舞台的台灣歌手蕭亞軒（Eva)，昨晚（10日）登上內地《雙11晚會》獻唱，一連演唱了4首歌曲，但被不少網民吐槽，事關其表演幾乎都是對嘴假唱，即使其中有一首全開咪演唱，亦只是唱了四句，令大家大失所望。

蕭亞軒回歸舞台表演。（影片截圖）

久違回歸舞台的Eva確是令不少人相當期待，一登場的她氣勢十足，站在舞台中央大聲表示：「Eva is back」，她真的回來了。一開始其演唱歌曲《因為你》，而有細心網民就直指明顯是假唱，整首歌只有在唱英文Rap的時候，聽得出其才開咪真唱，而且只唱最後一個英文歌詞而已。

蕭亞軒被質疑假唱。（影片截圖）

隨後，她就下台演唱《下一次戀愛》，邊唱邊跳的她，畫面相當好看，但亦被指假唱明顯，因為其對嘴似乎跟不上音樂節奏，在唱最後一句「把我的心再打開」時，她比音樂快一步唱「開」字，但完全沒有聲音，而其後突然全開咪她再將「開」字拉長唱，這個小錯誤大家看得相當明顯。

蕭亞軒被指對嘴跟不上音樂。（影片截圖）

另外，到第三首演唱《最熟悉的陌生人》時，雖然是全開咪演唱，但她只演唱了四句完整歌詞而已，其他時候都在遞咪示意全場大合唱。而最後一首歌《愛沒有錯》大家亦表明聽得出是假唱，不少網民對於她是次回歸舞台表演都大失所望，紛紛留言表示：「全程假唱」、「沒唱幾個字」、「敗好感」等，建議她好好養好身體才全面復出。但有網民就替她講說話，認為只是音樂墊音比較大聲而已，相信Eva不是假唱的。

遞咪大合唱。（影片截圖）