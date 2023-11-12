何超瓊內地酒吧深情唱出《偏偏喜歡你》　當年情斷陳百強遺憾收場

已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊除了是商界精英，更是何家掌門人。早前何超瓊輾轉內地多個城市開會交流，當中包括江西上饒市，有網民在酒吧偶遇她，並在社交平台上載了一段何超瓊獻唱《偏偏喜歡你》的影片。片中所見，一身休閒打扮的何超瓊，左手拿着一枝花，深情地唱出歌曲，不少網民都留言大讚她的歌喉，亦有人重提她當年與陳百強的一段情，事緣《偏偏喜歡你》正是陳百強的經典金曲之一，而今年亦是陳百強逝世30周年。



何超瓊輾轉內地多個城市開會交流。（小紅書圖片）

有網民在酒吧偶遇她，並在社交平台上載了一段何超瓊獻唱《偏偏喜歡你》的影片。（影片截圖）

身家超過300億的何超瓊一向是大家眼中的「女強人」，雖然事業得意，但感情卻一波三折。當年只有19歲的何超瓊樣貌標緻，對娛樂圈有興趣的她曾加入TVB，並參演了《突破》，有傳她與男主角陳百強暗生情愫，陳百強更邀請何超瓊參與拍攝《深愛著你》的MV。何超瓊曾坦言她與陳百強都是性情中人，性格相近，對方亦十分了解她，兩人默契十足。何超瓊曾公開撰文表白心意：「Danny（陳百強）是我很重要的人，我所有的故事他都曉得。」雖然兩人一直沒有公開認戀，但早已被外界視為一對，他們更經常出雙入對，是圈中的金童玉女。

陳百強邀請何超瓊參與拍攝《深愛著你》的MV。（《深愛著你》MV截圖）

雖然兩人一直沒有公開認戀，但早已被外界視為一對，他們更經常出雙入對，是圈中的金童玉女。（《笑著浮生》截圖）

可惜二人始終身份懸殊，自從大房長子何猷光因車禍去世後，賭王何鴻燊就對何超瓊寄予厚望，培養她成為接班人。有指肩負起家族生意重任的何超瓊，在家族壓力下，忍痛斬斷情根。1991年何超瓊與香港船王許愛周之孫許晉亨舉行世紀婚禮，有指這場門當戶對的婚禮耗資2000萬，擺足3日，何鴻燊更準備了10億元的嫁妝，盡顯豪華氣派！而30歲的何超瓊亦自此接管了家族生意，憑出色能力，短短幾年就將公司轉虧為盈，深受爸爸何鴻燊重用。

何超瓊深受爸爸何鴻燊重用。（視覺中國）

陳百強的死訊令何超瓊大受打擊。（影片截圖）

不過不久後就傳出陳百強的死訊，令何超瓊大受打擊。何超瓊在陳百強的喪禮上哭成淚人，更為陳百強扶靈，兩人最終遺憾收場，令人惋惜。而何超瓊在2000年單方面宣布離婚，直至2006年何超瓊同許晉亨正式離婚。回復單身的何超瓊全力發展事業，憑出色的個人能力和商業觸覺，將家族生意打理得有聲有色，她更曾被選為全亞洲最具影響力商業女性之一，事業得意！

女強人！（視覺中國）

何超瓊獲契女慶生。（小紅書圖片）