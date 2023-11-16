車銀優相隔四年再襲港　下周將與Haerin@NewJeans同場出席活動

韓團NewJeans人氣強勁，幾位年僅十幾歲的小妹妹，以「怪物新人」姿態登場，甫出道即挑戰BLACKPINK的第一女團地位，更搶去不少代言！而早前她們的《Cool With You & Get Up》MV，更成功邀請到梁朝偉演出，成為全球熱話。NewJeans在香港有大批Fans，而其中17歲成員姜諧潾（Haerin）下月將率先訪港，出席品牌活動！

女團NewJeans有「怪物新人」之稱。（Instagram：newjeans_official）

Haerin（左一）將成為首位襲港的NewJeans成員！（Instagram：newjeans_official）

據知，11月21日，Haerin與超靚仔的「撕漫男」車銀優、女演員金敏荷將到尖沙咀出席品牌活動，兩女先於20日抵港，而車銀優則於21日早上到埗。其實車銀優過往曾以男團ASTRO成員身份在港開演唱會，但上次訪港已是19年香港粉絲見面會，相隔了足足4年，令香港Fans心掛掛！

車銀優在香港超多Fans！（Instagram：eunwo.o_c）

早前主演《柏青哥》的金敏荷都會一同來港。（Instagram：minhakim）

車銀優早前獲網民票選為「最想一起度過休假的名人」第一名，更連續兩周蟬聯全球Google搜尋量最高的韓劇演員，加上近日他主演的Viu Original原創浪漫喜劇《犬系戀人》成為105個國家及地區的播放之首、並榮登Viu 16個地區十月份觀眾人數No.1，並掀起「銀優熱」，相信他來港當日，定必迫爆一班守候的粉絲。