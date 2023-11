車銀優相隔四年再襲港　下周將與Haerin@NewJeans同場出席活動

韓團NewJeans人氣強勁,幾位年僅十幾歲的小妹妹,以「怪物新人」姿態登場,甫出道即挑戰BLACKPINK的第一女團地位,更搶去不少代言!而早前她們的《Cool With You & Get Up》MV,更成功邀請到梁朝偉演出,成為全球熱話。NewJeans在香港有大批Fans,而其中17歲成員姜諧潾(Haerin)下月將率先訪港,出席品牌活動!

女團NewJeans有「怪物新人」之稱。(Instagram:newjeans_official)

Haerin(左一)將成為首位襲港的NewJeans成員!(Instagram:newjeans_official)

據知,11月21日,Haerin與超靚仔的「撕漫男」車銀優、女演員金敏荷將到尖沙咀出席品牌活動,兩女先於20日抵港,而車銀優則於21日早上到埗。其實車銀優過往曾以男團ASTRO成員身份在港開演唱會,但上次訪港已是19年香港粉絲見面會,相隔了足足4年,令香港Fans心掛掛!

車銀優在香港超多Fans!(Instagram:eunwo.o_c)

早前主演《柏青哥》的金敏荷都會一同來港。(Instagram:minhakim)

車銀優早前獲網民票選為「最想一起度過休假的名人」第一名,更連續兩周蟬聯全球Google搜尋量最高的韓劇演員,加上近日他主演的Viu Original原創浪漫喜劇《犬系戀人》成為105個國家及地區的播放之首、並榮登Viu 16個地區十月份觀眾人數No.1,並掀起「銀優熱」,相信他來港當日,定必迫爆一班守候的粉絲。