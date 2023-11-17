火辣插畫家模特兒貼夾胸走光片　泳衣布太細完全包唔住豐滿上圍

模特兒兼插畫家KITKAT身材火辣，整個IG都是性感相，不但有賣相平台，亦曾推出寫真，擁有逾10萬追蹤。近日她正在日本拍攝寫真，頻頻在社交平台分享最新的噴血靚相，由於其上圍實在太豐滿，一般泳衣根本包不住，而近最其中一輯相中，她身穿黑色為主的比堅尼，但布太細幾乎不足以遮住胸前兩點，稍一移位即走光。

KITKAT的泳衣勁細塊布，郁一郁都會露點。（IG@kitkat_soleil）

不過KITKAT似乎不擔心走光問題，其實她早在今年4月，已曾經貼過黑白露點相，當時網民都對露點相十分驚訝，好奇為何沒有被IG禁止，亦有人問KITKAT是否不小心走光，表示想睇彩色版等等，不過最終她遲遲冇刪相，明顯非不慎洩春光。今次她亦相當大膽，於自拍短片中拉扯泳衣帶，露出部分乳暈，並對鏡頭夾胸。網民問她是否要再次挑IG尺度，擔心會被Del相，而微辣前藝人霍哥都有留言跟KITKAT講「Thxxx」到底多謝咩呢？大家心領神會。

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其實KITKAT不但對好身材不吝嗇，以往亦曾在ViuTV節目《戀講嘢》大方分享與三任日本男友拍拖的經歷，評價香港男人與日本男人的分別。她指自己曾因身材太惹火，著吊帶衫與日本男友出街拍拖時，對方全程目不轉睛望住她，更突然拉她進後巷親熱激戰，承認對方對她「上下其手」！她KITKAT又指，日本男友在性生活方面沒有特別的要求，不過就笑言曾經被要求講AV中常見的日文單詞。

KITKAT曾自貼黑白露點相，圖為黑白刪剪版。（IG@kitkat_soleil）