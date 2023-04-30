性感模特兒KITKAT IG貼露點相　曾於節目自爆與日本男友後巷激戰

模特兒兼插畫家KITKAT身材火辣，整個IG都是性感相，亦有賣相平台。近日她預告即將會舉行展覽時，就在IG貼上高清露點相，尺度震驚網民！其實KITKAT一向作風大膽，以往曾在ViuTV節目《戀講嘢》分享與日本男友拍拖經歷，更自爆因身材太好，行街時突然被男友拖入後巷親熱！



模特兒兼插畫家KITKAT，憑住驕人身材及短髮的清爽形象，IG擁有逾6萬粉絲，亦有開設收費賣相平台。她的IG有大量性感寫真，身高153厘米的她嬌滴滴，卻「廟細燈籠大」有豐滿上圍，日前KITKAT更貼上尺度極大的冇打格露點相，見她躺在床上，雖然用手遮住右邊胸，但左胸就清楚見到露點！她宣布稍後會搞展覽，叫粉絲留意消息。

網民都對露點相十分驚訝，好奇為何沒有被IG禁止，亦有人問KITKAT是否不小心走光，表示想睇彩色版等等，而隔了十幾個鐘她都冇刪相，明顯非不慎洩春光。照片很快在討論區瘋傳，網民讚KITKAT好正，留言：「點解我唔去學攝影？我到底而家做緊啲乜」「香港乳神」等，又叫她仿效素海霖進軍日本AV界，但亦有奄尖的網民認為她再靚女些更好。

KITKAT曾出過寫真集。（IG@kitkat_soleil）

KITKAT不但對好身材不吝嗇，以往亦曾在ViuTV節目《戀講嘢》大方分享與三任日本男友拍拖的經歷，評價香港男人與日本男人的分別。她指自己曾因身材太惹火，著吊帶衫與日本男友出街拍拖時，對方全程目不轉睛望住她，更突然拉她進後巷親熱激戰，承認對方對她「上下其手」！

KITKAT曾在《戀講嘢》分享自己與日本男友在後巷親熱的經驗。（節目截圖）

身高153厘米的KITKAT（左二），與身高193厘米的193，以及幾位女主持，形成很大對比。（IG@kitkat_soleil）

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