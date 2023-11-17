尹光入圍叱咤10強挑戰6個鏡仔 被問冇有信心：唔敢撼人哋係大歌星

74歲尹光今年憑「AI尹光」熱潮爆紅，他今日（17日）與大馬女神林明禎現身昂坪市集出席聖誕活動揭幕禮，2人在現場表演唱《你阿媽大減價》 ，獲得50名觀眾尖叫歡呼兼舉起「禎B」及「光B」應援手幅！尹光與林明禎一起接受訪問表示：「我哋第一次合作，梗係開心好期待！」被問到會否考慮日後一起推出合唱歌，尹光表示：「合作一隻歌唔係咁容易，要同我老闆傾吓搵林明禎合作。」他繼續指林明禎剛剛表現有些音準未必標準，鼓勵對方繼續加油！

尹光與大馬女神林明禎現身昂坪市集出席聖誕活動揭幕禮，2人在現場表演唱《你阿媽大減價》。（梁碧玲攝）

對於今日公布入圍「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」10強，他接受訪問表示：「信心好難講，我冇得控制，當然係咁希望啦，借呢個機會多謝投個票嘅朋友，無論入圍定唔入圍我都係好開心！」提到親朋好友會否全力投票支持，他説：「自己嘅朋友有叫，大家記得投票。」他繼續指林明禎當然會投我票，並表示：「戰衣就未揀，不過屋企好多戰衣。屋企幾百套衫，求其都可以着一件！」

講到被連登仔力推投票造勢，他表示：「入圍已經好開心㗎啦！問心我梗係希望啦！」

尹光感謝各位樂迷積極投票，揚言未揀好戰衣。（梁碧玲攝）

被問到有信心能夠擊敗人氣王姜濤，他坦言：「唔敢撼，人哋係大歌星！同佢已經好開心。」提到有冇信心一個能夠擊敗六個MIRROR成員，他表示：「MIRROR 12個好犀利㗎！」至於最看好那一位得獎，他表示：「睇到人哋攞獎就曾經見過，自己就未攞過獎，人哋始終都係一線歌星！」