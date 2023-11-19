矚目配角｜群姐許思敏問准家人先拍三級片：老公叫我顧住佢感受

63歲許思敏，大家都叫她群姐，除了《愛回家》外，群姐亦拍了無數電影，最為人記得一定是《人肉叉燒包》，原來拍攝前群姐先問准三個兒子，她說：「我老公話妳鍾意去拍，就去拍啦，不過你要諗下我呀，唔好太過火。」有家人支持，群姐可放心追演藝夢。

專訪例必問人生低潮，大部份藝人答案，多數是戶口結餘不夠100元或者懷才不遇，而群姐的人生低潮是兒子成績問題「以前小朋友讀書嘅事好困擾我，細仔當年就爭少少，你知小朋友讀書好難講，一見家長我就好頭痛，妳問人生低潮就係呢樣，嗰陣啲先生仲要咄咄逼人，好難受架⋯⋯」對群姐來說家人就是一切，幫家人解決不到問題，她會很難受。

李修賢力邀拍《人肉叉燒包》

當日監製李修賢極力遊說許思敏拍《人肉叉燒包》，許思敏憶述當時真的很爭紮，但李修賢一句話令她衝破障礙「佢話角色妳係被迫嘅，呢句說話好緊要，我唔係主動獻身」，當時許思敏問准家人才敢拍攝，等到三個兒子放學，許思敏即刻問兒子意見，大仔表示自己是黃秋生粉絲，所以支持媽媽演出，其餘二子及幼子亦沒有意見，許思敏拿到「第一張批文」，之後再等老公放工，老公表示「唔好太過火」就得，許思敏拿足批文決定去馬「其實自己好想拍，因為秋生哥哥我都好鍾意」

拍《屯門色魔》家人亦支持

戲中黃秋生會接觸到許思敏重要部位，她表示當時事後亦沒有介意「因為我入哂戲，佢挾持咗我、三個仔同老公，佢點演我都無所謂，但秋生哥哥好專業，好有演員道德，成個拍攝過程係完全唔覺得有問題，」

拍完《人肉叉燒包》，許思敏再拍更激的《屯門色魔》，今次她不用拿「批文」，理由是沒有與「色魔」李家聲有身體接觸的動作場面，不過三個兒子對於媽媽拍兩套三級片沒有異義，亦非常支持「佢哋都有拍教育電視，知道拍戲係咩一回事，我都只能夠話佢哋識得欣賞我？我都好多謝佢哋。」

愛回家群姐成人生高峰

許思敏的演藝生涯高峰一定是《愛回家》，劇中飾演群姐絕對是「入屋」角色，原來當初劇組找不到演員，最好有人提意不如「找思敏試下？」，許思敏當時沒有想太多，反正在家中等通告，於是接拍群姐這個角色，誰知編劇越寫越多場口給許思敏，當中為群姐設計「收風plan」劇情，而群姐又演得生鬼，令編劇愈來愈有信心，後來更有歐陽震華客串兩集，更創下32.3及31.3收視「我好多謝Bobby，令我人生添咗好美麗色彩」

群姐現實中的幸福家庭

許思敏不論在電視、電影都演師奶角色，但現實中的她有個非常幸福的家庭，有一個默默支持她的老公，許思敏憶述當年與老公拍拖8年，當時仍未有結婚想法，因為仍然很愛自由，但一次與朋友燒烤，之後坐朋友車離開在獅子山發生意外，當時許思敏傷及眼角付近要縫針，老公（當時為男友）來到醫院探望，許思敏到今日仍然記得他當時的說話「唔緊要啦，無論妳點樣傷，我都係愛妳嘅，妳若果認為真係唔得，我畀錢妳去整容，哈哈⋯⋯佢呢句說話感動到我。」

許思敏三個兒子已長大成人，亦已成家立室，現在她有五個孫，老公亦繼續在她的身邊，支持她繼續演出，群姐現實中的家庭生活，比《愛回家》入面的熊家更有幸福。