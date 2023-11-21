TVB台慶｜細細粒冇獎抽潘靜文被批勁無禮貌　仲有一個致命傷出錯

無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶2023》早前已圓滿結束，每年的抽獎環節均是重頭戲之一。不過今年除了得獎者及禮品外，細細粒（陳嘉佳）被主持人、聲夢小花潘靜文（Sherman）硬生生打斷抽獎動作一幕廣受網民關注，細細粒當場露出驚訝表情，令場面大感尷尬。

點知佢上去抽時，竟然被打斷。（節目截圖）

被主持人打斷。（節目截圖）

情況非常尷尬。（節目截圖）

不少網民都留意到這一幕，並指潘靜文打斷抽獎的舉動無禮，慘令久違回到TVB的細細粒陷尷尬境況。有網民翻出潘靜文台慶的其他片段，指她打斷細細粒前仲出現一舉動令人反感。話說中年「福祿壽」王祖藍、阮兆祥、李思捷表演完畢後進入抽獎環節，先由車婉婉開始抽獎。主持陳貝兒話音未落，潘靜文已迫不及待走到抽獎機旁，而車婉婉攞起扭蛋後，潘靜文一手搶去扭蛋，期間車婉婉欲伸手取回，奈何潘靜文已急急拆開扭蛋，讀出抽獎者名字。不過車婉婉臉上未流露出尷尬表情，反而大方讓後輩做主角搶鏡頭，可見前輩氣量。

潘靜文聲夢小花出身。

潘靜文此舉動引起網民熱議，網民指其他主持人都讓藝人自己讀出名字，惟獨潘靜文搶話，「那個主持人好無禮貌，6號都係幫嘉賓開扭畀翻張紙人哋讀，佢就爭住讀埋」、「佢整晚搶鏡，唔知乜水」、「潘靜文老是搶別人的話」、「不會做人，搶活」、「感覺就是一個裝老鳥的新人」。不過亦有人指潘靜文年僅25歲經驗少，「後生女冇經驗」。

重溫潘靜文搶車婉婉扭蛋過程：

潘靜文衝去抽獎機旁。（節目截圖）

車婉婉抽蛋。（節目截圖）

一手被潘靜文搶走。（節目截圖）

一手搶走。（節目截圖）

好突然。（節目截圖）

車婉婉手仲停留半空中。（節目截圖）

另有人亦留意到，台慶尾段應屆冠軍莊子璇未等大師兄陳百祥（叻哥）、周奕瑋講完，已爭住講抽獎密碼講法，也頗為無禮，叻哥被插話後扭頭，微微開口訝異地望住莊子璇，然而見慣大場面的他當然十分冷靜。不過莊子璇及潘靜文兩位同入行年資尚淺，缺乏主持大騷經驗，值得多給予機會。

陳百祥未講完，莊子璇已急急想講密碼相加方法。（節目截圖）

叻哥O咗咀望住莊子璇。（節目截圖）