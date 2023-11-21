新聞女王｜陳曉華被炒冇得留低？ ８字回應令人細思極恐

陳曉華在《新聞女王》所飾演的唐芷瑤，在第一集就被佘詩曼從馬國明的「佐治黨」中搶過來加入Man姐的「文家軍」，怎知到第二集就火速被佘詩曼解僱離職。陳曉華是上位花旦，在很多劇中擔戲很重，難道這這次是客串兩集？雖然只是短短兩集觀眾己經捨不得陳曉華離開《新聞女王》，希望可以再繼續在劇中看到她。

想知就要繼續睇落去

很多網民都覺得陳曉華的角色道出了很多打工一族的辛酸，非常捨不得這個角色就此消失，《香港01》聯絡了正在內地拍劇的陳曉華，問她的角色是否會繼續在《新聞女王》中出現？她說：「恕我不能劇透，大家繼續睇落去，乖。」關心唐芷瑤的觀眾記得繼續追看下去了。

為這個角色感到心痛

陳曉華知道很多人想唐芷瑤繼續出現時，說：「唐芷瑤有好多對白令人好心痛，例如『好努力嘅庸才，永遠都追唔上好努力嘅天才』我自己都好有共鳴。」陳曉華說自己覺得要好努力才可以追趕到自己的夢想，可能有人覺這是好蠢，但如果不努力就會連機會也看不到，所以她很明白唐芷瑤有機會時就會不顧一切想去握機會。

慶幸自己比唐芷瑤幸運

在演出唐芷瑤時陳曉華覺得自己和她很不同，首先陳曉華做事是有底線的，不會越過底線去爭取機會。而且她也不噴香水，不知道噴甚麽香水都會有所避忌。在事業上陳曉華覺得自己很幸運，「我有唔同嘅機會，但芷瑤唯一的機會都只係做一隻棋子， 最後被犧牲，所以我好心痛呢個角色。」

絕望才會講得出這句話

陳曉華在第二集被佘詩曼炒後，去找馬國明時捉著他的手求他說「我都可以無底線，我都可以走光。」難道是想色誘他？陳曉華說當時只是想求他幫忙，到被拒絕後感到絕望，「去到真係唔得嘅時候先講得出果句，如果唔係去到絕路，都唔會咁容易講得出。」