泰星Jam Film明年香港舉行見面會　晒廣東話冧粉絲：我哋要來啦

憑藉泰劇《斷袖之戀：深宅紳士》而紅遍亞洲的兩位男主角Jam Rachata（陳耀傑）和Film Thanapat（宋君浩），即將在明年1月於香港舉行粉絲見面會。而為了是次的《JAMFILM 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》見面會，他們特別拍攝了問候影片跟世界各地的粉絲打招呼。最重要的是他們還在片中用廣東話告訴加菲貓（JamFilm粉絲稱號）們表示：「我哋要來香港啦！」非常可愛。

《JAMFILM 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》明年在香港舉行粉絲見面會。

而為了第一次的香港見面會，Jam在影片中更一開始就精神奕奕用廣東話表示：「大家好！我係Jam！」接着就到Film表示：「大家好！我係Film！」之後再一起同聲地表示：「我哋要來香港啦！」隨後Film就換上泰語提到：「《JAMFILM 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》見面會將會在2024年1月20日於KITEC ROTUNDA 2舉行。」而Jam則透露：「這一次是我們兩人第一次到香港見大家，你興奮嗎？」而Film除了回應非常興奮之外，更幽默地食字表示：「一定是《吸引力法則》吸引我們相見！」Jam再補充他們預備了Sound Check，Hi-touch、合照和簽名Postcard給觀眾們。Film則透露對粉絲們的心聲：「希望和大家一起玩遊戲，共度難忘又愉快、屬於你們和我們的晚上。」還呼籲大家記得要去KKTIX和大麥網站購票。

二人用廣東話同香港粉絲打招呼。

正當大家以為完結的時候，Film就突轉用普通話表示：「我們有吸引到大家嗎？」Jam則約定粉絲們：「加菲貓們，到時見！」隨後二人還以英文說再見：「See you all soon!」跟觀眾們揮手說再見之餘，更深情地送上飛吻，為最近轉涼的天氣，帶來陣陣暖意。

今次Jam同Film的香港見面會跟Jam二月八日的生日非常接近，不知道Film和加菲貓們會不會為他準備驚喜呢？而為了慶祝這個難忘的日子，主辦方亦預備了GROUP PHOTO團體合照、SOUND CHECK彩排、親筆簽名明信片、全場HI-TOUCH擊掌及印簽明信片等豐富福利。《JAMFILM 1ST FAN MEETING IN HONG KONG》見面會票價分為：$1,880 (VIP)、$1,480、$1,180、$680，粉絲們不要錯過購票機會！

他們來香港舉行粉絲見面會，相信粉絲一定開心。