陳冠希專訪｜自出道潮到43歲　批「太多人利用球鞋賺錢」今非昔比

上一次CLOT主理人陳冠希Edison Chen去到台灣已經要追溯到6年前，這次為了歡慶CLOT的20週年，特地與家人一同再次訪台，來到JuiceTaipei舉辦粉絲見面會，同時也接受各家媒體的訪問，大方分享了自己的潮流和球鞋理念，以及接下來的發展。



歡慶CLOT20週年，大方分享他的球鞋理念：「鞋就是拿來穿的！」

這次陳冠希趁著CLOT20週年的尾聲，睽違六年再次訪台，在JuiceTaipei舉辦了粉絲見面會，同時也與媒體分享他近期的心得和未來發展，對於久違的台北行，他也認為台北依然沒變，分享道：「東西一樣是那麼好吃呀、一樣那麼Chill呀！」也趁著空擋帶著Alaia到處去附近的公園走走，也希望明年有多一點的機會可以再次造訪台灣。

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大家最關注的莫過於近期陳冠希轉與adidas簽約，對此他也大方分享其中的機緣和原因：「adidas給了更大的空間去發揮，同時趁自己最成熟的時候，加上有這個機會，可以利用新創意，去創造一些新的東西，給自己一些挑戰。」同時他也強調，自己在adidas是「做Shoes而不是Sneaker」，將會帶來與以往不一樣的新作品，近期也與家人們去了世界各地，遇見新的人和事物，將帶著新的視野注入作品之中，目前已經在設計2024年的鞋款，「非常開心能有這個機會」陳冠希說道。

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對於現今球鞋市場陳冠希也大有感悟，他表示：「球鞋市場變了好多，跟我們當初熱愛球鞋的時候完全是另一個世界了。」他認為現今也太多人利用球鞋在賺錢，這是一個並不太好的現象，他強調：「一雙球鞋是否好看？不能以它的價錢衡量」，許多都是經過包裝和行銷手法所創造出來的，而所謂的限量已經不是限量，讓他大嘆：「現在的球鞋市場真的好亂。」

目前陳冠希除了CLOT主理人，也是adidas的簽約設計師，也分享了自己對於未來潮流和球鞋的趨勢及見解：「比較成熟、比較性感吧、比較Classy（高雅）吧！」，他回想到自己剛出道的時候，那年代別人都用異樣的眼光看他的穿搭，但他覺得自己很「Special!」，如今也驗證他的獨到品味，確實帶起「陳冠希潮流」，即使當時大多人模仿他的穿搭，他也很開心表示：「我介紹了一個新的世界給大家！」同時也希望在20年後能夠繼續引領潮流。

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