叱咤｜張敬軒選情告急　歌迷奇招拉票窗戶膠紙黐大字獲9字親回

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》雖然還有個幾月先舉行，但「我最喜愛男歌手」獎項成為全城焦點、戰況激烈，皆因網民今年誓要將有「光B」之稱的尹光推上叱咤台，日前商台公布的最新走勢中，光B成功擊敗林家謙以及MIRROR兩位鏡仔柳應廷（Jer）、江𤒹生（AK），現時就連張敬軒（軒公）和呂爵安都選情告急！



今年殺出勁敵「光B」，連林家謙都被Foul出七強，現時張敬軒入五強都危危乎！（IG@cr881903）

各位Fans都各出其謀為偶像拉票，其中一位軒公Fans竟然想到用防風膠紙貼窗，在家中窗戶大大隻字貼上「張投張敬軒一票」，這名歌迷寫下：「我冇咁大勇氣喺街派傳單，但又想做啲嘢喎，除咗諗吓仲有邊啲人有機會投票之外，諗諗吓記得上次打風貼咗Hins字，今次又搵返隻窗嚟玩吓，雖然知道成效唔會大，但做咗就有機會，多一票就係多一票，唔做連少少機會都冇㗎喇……」她的誠意和奇招亦成功吸引軒公注意，轉載了並用9字答謝說：「我有乜嘢理由唔努力」

張敬軒獲歌迷以奇招拉票，幫手推他入叱咤「我最喜愛男歌手」五強。（資料圖片/葉志明攝）

張敬軒轉載歌迷的拉票奇招，以9字回應答謝Fans。（IG@hinscheung）

而其他Fans都踴躍留言畀原Post主說：「好想住你對面屋感受吓！」、「繼上次防風後有一力作。」有人甚至大膽建議貼出投票網站的QR Code，聽落都大工程，不過原Post主就表示：「我住十幾樓，整QR Code都冇人Scan到。」