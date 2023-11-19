尹光殺入叱咤「我最喜愛」10強　勁敵張敬軒林家謙抵死回應

張敬軒（軒公）、林家謙昨晚（18日）在亞博舉行《張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match》拉闊音樂會，兩人皆大病初癒，軒公早前上呼吸道及聲帶嚴重發炎、家謙則屙足三日三夜，但仍帶來水準演出。其中軒公一度戴眼鏡表演，同家謙可謂孖生兄弟一樣，霎眼根本分不清。

軒公、家謙齊齊戴眼鏡，有如孖生兄弟。（葉志明攝）

家謙、軒公因病延期的音樂會，終於順利舉行。（葉志明攝）

家謙與軒公在台上鬥Mean。（葉志明攝）

完騷後二人受訪，講到他們連續幾年雙雙入圍「叱咤」頒獎禮的「我最喜愛男歌手」獎十強，但今年卻忽然殺出被網民力捧的「勁敵」尹光（光B），軒公笑說：「佢代替咗程咬金。」然後認真表示：「我覺得好好、好有啟發性，佢喺樂壇咁多年，同埋尹光哥哥本身喺呢個時代，除咗流行曲，仲有唱粵曲，本身戲曲功底好強，如果今年佢真係上到台、攞到呢個獎，對於好多真真正正將佢一生奉獻咗畀樂壇嘅人，我都覺得好感動，相信會全場企起身拍手掌。」

74歲尹光，歷史性殺入叱咤「我最喜愛男歌手」十強，除了MIRROR六子外，張敬軒、林家謙亦是十強人選。（Instagram：cr881903）

軒公（右）認為若「光B」攞獎，他相信會全場起身拍掌！（葉志明攝）

講到光B成為了勁敵，軒公則不同意這個說法，覺得不應用「敵」這個字，又說：「每年入選都係樂迷、Fans投出嚟，都係肯定。有得攞固然開心，但攞完第二日都要繼續努力，喺呢個行業咁多年都知係一個嘉許，冇咪出年嚟過囉。」今年尹光因「AI尹光」翻唱林家謙的《一人之境》而爆紅，後來更在紅館演唱會上親自演唱這首歌，家謙對於對方入圍「我最喜愛男歌手」則笑言：「我期望佢Cue我上台，因為佢係我首本名曲嘅作曲人，要多謝我隻《一人之境》，我寫咗隻歌畀佢嘛。」但會否合作則到時再算。

家謙則搞笑「邀功」，指尹光若攞獎要Cue自己，因他創作了對方（AI尹光）的名曲《一人之境》。（葉志明攝）

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