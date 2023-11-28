叱咤2023｜張敬軒深夜旺角快閃拉票　心噏歌迷企街站

叱咤樂壇「我最喜愛的男、女歌手」已進入最後第三階段投票，候選人之一的張敬軒昨晚（27日）突發開IG live，除了剖析自己今年落力拉票原因，更與fans聯播，為晚上十一點仍然在街上為他拉票的fans打氣。直播完後，軒仔更決定親身落到旺角跟「助選團」齊齊派宣傳單張，齊齊為選舉奮鬥。



張敬軒今年一反常態落力拉票。

軒仔在直播中謂入選過十六次我最喜愛男歌手五強，但只獲得一次，「講起上嚟好慚愧。」以往抱住「佛系」心態參選，但今年積極拉票，或多或少都受到過去幾年疫情的影響，「經過疫情，我啲fans、我啲觀眾互動方法唔同咗好多，自己都花咗一段時間去接受呢種韓式嘅應援，因為最主要唔想大家使錢、頻撲。」他分享有一晚在看IG時，見到fans包了一架巴士於港九新界巡遊，不論男女、又或是拖兒帶女為他走到街上拉票，「有啲人會好冷漠咁行過，見到呢幕我覺得好心噏。作為一個歌手，明明呢啲應該我自己去做，但要我啲fans咁樣拋頭露面，我覺得好內疚，所以我覺得唔可以再坐喺屋企入面，甚至乎萬一經過大家嘅努力真係送咗我上台嘅話，我覺得我會愧對大家。所以我決定要畀心機拉票！我真係冇辦法坐喺屋企坐享其成。」

張敬軒入選過十六次我最喜愛男歌手五強，但只獲得一次

他又介紹歌迷為他印製的宣傳物料，大讚他們十分「有心思」，「由於香港係一個多元嘅社會，所以我哋有菲律賓文嘅拉票單張、同埋有印尼文嘅拉票單張。」他又承諾在最後投票階段截止前，會不定時於全港的票站親身落區派傳單拉票，又笑謂：「希望大家可以當面拒絕我，但最好唔好，因為我覺得跳出咗我中年危機嘅comfort zone，同大家一齊以個運動員精神去參與今次嘅樂壇頒獎禮。」

張敬軒介紹歌迷為他印製的宣傳物料，大讚他們十分「有心思」。

接着他又跟仍在街上為他拉票的歌迷互動，有歌迷問他live完後會否過去找他們，然後全場起哄「落區！」軒仔直言自己「唔大得」，「你真係唔好大我呀我話俾你聽，我個人就最唔鍾意人大我，好！我行路都過嚟！豈有此理！」直播結束後，軒仔心疼歌迷在晚上十一時多仍在街頭為他落力拉票，於是決定到旺角跟fans一齊奮鬥。落到旺角，軒仔頓時被街坊包圍，而他亦不停遊走派傳單，呼籲大家投他一票，場面墟冚，除了本地人，軒仔連外國人都不放過，「Please vote for me！」最後軒仔逼留到近十二點才離開。

張敬軒又跟仍在街上為他拉票的歌迷互動

張敬軒真係衝落旺角會合粉絲﹗

張敬軒所到之處萬人空巷。